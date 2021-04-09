Clipto для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.5.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:26,7 Мб
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Clipto скриншот № 1
Clipto скриншот № 2
Clipto скриншот № 3
Clipto скриншот № 4

Clipto - приложение, с помощью которого можно быстро, удобно и надежно организовать ежедневную работу с важными или временными записями.

Основные возможности Clipto:

  • Работа полностью в автономном режиме.
  • Полнофункциональный менеджер буфера обмена.
  • Возможность копировать заметки в буфер обмена на одном устройстве, а затем вставлять содержимое на другом.
  • Возможность использовать камеру вашего устройства для записи заметок и сохранения их в приложении.
  • Встроенный сканер штрих-кодов считывает большинство стандартных форматов (Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Aztec, Data Matrix, PDF417, QR Code).
  • Возможность хранить любые файлы (не только изображения или фотографии).
  • Несколько тем оформления.
  • Настройка правил сортировки (дата создания / использования / изменения, кол-во использований, заголовок, текст, теги, размер, кол-во символов).
  • Настройка размера и шрифта текста.
  • Действия по свайпу.
  • Действия в уведомлении.
  • Текст в речь.
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