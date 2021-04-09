Clipto для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.5.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Clipto Team
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|26,7 Мб
|СКАЧАТЬ
Clipto - приложение, с помощью которого можно быстро, удобно и надежно организовать ежедневную работу с важными или временными записями.
Основные возможности Clipto:
- Работа полностью в автономном режиме.
- Полнофункциональный менеджер буфера обмена.
- Возможность копировать заметки в буфер обмена на одном устройстве, а затем вставлять содержимое на другом.
- Возможность использовать камеру вашего устройства для записи заметок и сохранения их в приложении.
- Встроенный сканер штрих-кодов считывает большинство стандартных форматов (Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Aztec, Data Matrix, PDF417, QR Code).
- Возможность хранить любые файлы (не только изображения или фотографии).
- Несколько тем оформления.
- Настройка правил сортировки (дата создания / использования / изменения, кол-во использований, заголовок, текст, теги, размер, кол-во символов).
- Настройка размера и шрифта текста.
- Действия по свайпу.
- Действия в уведомлении.
- Текст в речь.
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