WiseVector StopX для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.73 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Beijing Zhi Liang Technology Co., Ltd
|Категория:
|Антивирусы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|33,36 Мб
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WiseVector StopX - легковесный, быстрый и бесплатный антивирус с искусственным интеллектом, который защищает ПК в режиме реального времени, а также предлагает ряд инновационных подходов в сфере безопасности, например потоковые обновления.
Приложение умеет обнаруживать макровирусы и различные вредоносные документы, защищает от модификаторов MBR, программ-вымогателей, неопознанных угроз нулевого дня, предохраняет от кражи личных данных пользователя и многое другое. Может работать в связке с другими антивирусными продуктами.
Ключевые особенности WiseVector StopX:
- защита ПК в режиме реального времени;
- обнаруживает макровирусы и различные вредоносные документы;
- защита от модификаторов MBR и вымогателей PowerShell;
- защита от новейших неопознанных угроз нулевого дня;
- защита от кражи личных данных пользователя;
- защита памяти ПК;
- наличие функции отслеживания команд;
- распознает безфайловые вирусы, которые не занимают ресурсы, что затрудняет их обнаружение и удаление;
- сканирование системы в ручном режиме (оффлайн сканер);
- сменные темы оформления.
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