WiseVector StopX - легковесный, быстрый и бесплатный антивирус с искусственным интеллектом, который защищает ПК в режиме реального времени, а также предлагает ряд инновационных подходов в сфере безопасности, например потоковые обновления.

Приложение умеет обнаруживать макровирусы и различные вредоносные документы, защищает от модификаторов MBR, программ-вымогателей, неопознанных угроз нулевого дня, предохраняет от кражи личных данных пользователя и многое другое. Может работать в связке с другими антивирусными продуктами.

Ключевые особенности WiseVector StopX: