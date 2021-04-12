WiseVector StopX для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.73 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Антивирусы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:33,36 Мб
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WiseVector StopX - легковесный, быстрый и бесплатный антивирус с искусственным интеллектом, который защищает ПК в режиме реального времени, а также предлагает ряд инновационных подходов в сфере безопасности, например потоковые обновления.

Приложение умеет обнаруживать макровирусы и различные вредоносные документы, защищает от модификаторов MBR, программ-вымогателей, неопознанных угроз нулевого дня, предохраняет от кражи личных данных пользователя и многое другое. Может работать в связке с другими антивирусными продуктами.

Ключевые особенности WiseVector StopX:

  • защита ПК в режиме реального времени;
  • обнаруживает макровирусы и различные вредоносные документы;
  • защита от модификаторов MBR и вымогателей PowerShell;
  • защита от новейших неопознанных угроз нулевого дня;
  • защита от кражи личных данных пользователя;
  • защита памяти ПК;
  • наличие функции отслеживания команд;
  • распознает безфайловые вирусы, которые не занимают ресурсы, что затрудняет их обнаружение и удаление;
  • сканирование системы в ручном режиме (оффлайн сканер);
  • сменные темы оформления.
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