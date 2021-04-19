My Scans для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:81,38 Мб
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My Scans скриншот № 2
My Scans скриншот № 3
My Scans скриншот № 4

My Scans - отличный сканер и органайзер документов для Android. Достаточно сделать фотографию документа, счета, визитки, накладной, гарантийного талона, договора или записки и сохранить ее, а затем программа автоматически определит края и конвертирует фотографию в PDF-документ. После чего вы сможете отправить его по электронной почте или распечатать.

Можно использовать приложение для быстрого и легкого сканирования любых документов, включая счета, накладные, договора, налоговые ведомости, визитки, лекционные доски, записки, сценарии, письма, книги, заметки, статьи, удостоверения личности, сертификаты, гарантийные талоны и пр., и сразу же получить PDF-документ наилучшего качества.

Основные возможности My Scans:

  • Создание PDF-документов.
  • Автоматическое определение краев.
  • Многостраничные документы.
  • Встроенный органайзер файлов и папок.
  • Возможность делиться своими документами в виде изображений или PDF-файлов.
  • Добавление примечаний к PDF-документу.
  • Подпись и печать на PDF-документах на вашем устройстве.
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