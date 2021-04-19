My Scans - отличный сканер и органайзер документов для Android. Достаточно сделать фотографию документа, счета, визитки, накладной, гарантийного талона, договора или записки и сохранить ее, а затем программа автоматически определит края и конвертирует фотографию в PDF-документ. После чего вы сможете отправить его по электронной почте или распечатать.

Можно использовать приложение для быстрого и легкого сканирования любых документов, включая счета, накладные, договора, налоговые ведомости, визитки, лекционные доски, записки, сценарии, письма, книги, заметки, статьи, удостоверения личности, сертификаты, гарантийные талоны и пр., и сразу же получить PDF-документ наилучшего качества.

Основные возможности My Scans: