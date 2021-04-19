My Scans для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The App Studio
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|81,38 Мб
|СКАЧАТЬ
My Scans - отличный сканер и органайзер документов для Android. Достаточно сделать фотографию документа, счета, визитки, накладной, гарантийного талона, договора или записки и сохранить ее, а затем программа автоматически определит края и конвертирует фотографию в PDF-документ. После чего вы сможете отправить его по электронной почте или распечатать.
Можно использовать приложение для быстрого и легкого сканирования любых документов, включая счета, накладные, договора, налоговые ведомости, визитки, лекционные доски, записки, сценарии, письма, книги, заметки, статьи, удостоверения личности, сертификаты, гарантийные талоны и пр., и сразу же получить PDF-документ наилучшего качества.
Основные возможности My Scans:
- Создание PDF-документов.
- Автоматическое определение краев.
- Многостраничные документы.
- Встроенный органайзер файлов и папок.
- Возможность делиться своими документами в виде изображений или PDF-файлов.
- Добавление примечаний к PDF-документу.
- Подпись и печать на PDF-документах на вашем устройстве.
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Admin
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