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Моды, скины, карты для Майнкрафта для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Утилиты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,79 Мб
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Моды, скины, карты для Майнкрафта - бесплатное приложения для Minecraft, которое расширяет возможности игрока, предоставляя ему всевозможные моды, карты, текстуры и скины, а также многое другое, что позволяет разнообразить мир своей любимой игры.

Ключевые функции приложения:

  • Наличие самых популярных модов для Майнкрафт, например мод на brawl stars, мод на оружие, мод лаки блоки для майнкрафта, rocket mods mcpe, бед варс в майнкрафте, мод на машины, моды на майнкрафт мебель.
  • Различные категории игровых локаций для Minecraft, к примеру паркур в майнкрафте, мини игры, пвп карты, город в майнкрафте, школа монстров и пр.
  • Всевозможные категории скинов, такие как скины ютуберов, pvp skins for minecraft pe, скин для девушек, скины малышей, пвп скины, 3d скины, а также имеется возможность создать свой скин.
  • Различные текстуры, такие как шейдеры, реалистичные текстуры для майнкрафта и многое другое.

Примечание! Для приложения mcpe master может потребоваться предустановленный blocklauncher.

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Отзывы о программе Моды, скины, карты для Майнкрафта

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