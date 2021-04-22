Моды, скины, карты для Майнкрафта для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Alegan
|Категория:
|Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,79 Мб
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Моды, скины, карты для Майнкрафта - бесплатное приложения для Minecraft, которое расширяет возможности игрока, предоставляя ему всевозможные моды, карты, текстуры и скины, а также многое другое, что позволяет разнообразить мир своей любимой игры.
Ключевые функции приложения:
- Наличие самых популярных модов для Майнкрафт, например мод на brawl stars, мод на оружие, мод лаки блоки для майнкрафта, rocket mods mcpe, бед варс в майнкрафте, мод на машины, моды на майнкрафт мебель.
- Различные категории игровых локаций для Minecraft, к примеру паркур в майнкрафте, мини игры, пвп карты, город в майнкрафте, школа монстров и пр.
- Всевозможные категории скинов, такие как скины ютуберов, pvp skins for minecraft pe, скин для девушек, скины малышей, пвп скины, 3d скины, а также имеется возможность создать свой скин.
- Различные текстуры, такие как шейдеры, реалистичные текстуры для майнкрафта и многое другое.
Примечание! Для приложения mcpe master может потребоваться предустановленный blocklauncher.
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Отзывы о программе Моды, скины, карты для Майнкрафта
Admin
Отзывов о программе Моды, скины, карты для Майнкрафта 1.5.4 пока нет, можете добавить...