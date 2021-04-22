Моды, скины, карты для Майнкрафта - бесплатное приложения для Minecraft, которое расширяет возможности игрока, предоставляя ему всевозможные моды, карты, текстуры и скины, а также многое другое, что позволяет разнообразить мир своей любимой игры.

Ключевые функции приложения:

Наличие самых популярных модов для Майнкрафт, например мод на brawl stars, мод на оружие, мод лаки блоки для майнкрафта, rocket mods mcpe, бед варс в майнкрафте, мод на машины, моды на майнкрафт мебель.

Различные категории игровых локаций для Minecraft, к примеру паркур в майнкрафте, мини игры, пвп карты, город в майнкрафте, школа монстров и пр.

Всевозможные категории скинов, такие как скины ютуберов, pvp skins for minecraft pe, скин для девушек, скины малышей, пвп скины, 3d скины, а также имеется возможность создать свой скин.

Различные текстуры, такие как шейдеры, реалистичные текстуры для майнкрафта и многое другое.

Примечание! Для приложения mcpe master может потребоваться предустановленный blocklauncher.