PasswordSafe - надежное приложение для хранения ваших паролей, которое кодирует всю Вашу базу данных с помощью (AES) 256bit-шифрования и управляет ей. Программа не имеет выхода в интернет, поэтому для синхронизации придется использовать сторонние решения. Для доступа используется только мастер-пароль.

Основные функции PasswordSafe: