PasswordSafe для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.9.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Менеджеры паролей
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11,99 Мб
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PasswordSafe - надежное приложение для хранения ваших паролей, которое кодирует всю Вашу базу данных с помощью (AES) 256bit-шифрования и управляет ей. Программа не имеет выхода в интернет, поэтому для синхронизации придется использовать сторонние решения. Для доступа используется только мастер-пароль.

Основные функции PasswordSafe:

  • надежное сохранение Ваших паролей и данных авторизации;
  • распределение по категориям базы данных;
  • доступность к базе одним мастер-паролем;
  • генератор паролей;
  • сохранение и восстановление закрытой базы данных;
  • возможность настройки интерфейса;
  • статистика;
  • автоматическая очистка оперативной памяти;
  • виджет генератор паролей;
  • автоматическое сохранение данных;
  • CSV – импорт/экспорт;
  • password strength indicator;
  • никаких дополнительных прав на пользование;
  • прикрепление изображений [PRO-версия];
  • настраиваемые поля вводов и их сортировка [PRO-версия];
  • поля вводов возможно многократно использовать [PRO-версия];
  • возможность регистрации отпечатком пальца [PRO-версия];
  • настройка по категориям и внутри их [PRO-версия];
  • возможность использования Ваши данные во многих категориях [PRO-версия];
  • возможность импорта/экспорта в/из Exсel [PRO-версия];
  • экспорт в pdf / print [PRO-версия];
  • сменные темы оформления [PRO-версия];
  • режим самоуничтожения [PRO-версия].
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