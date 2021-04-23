PasswordSafe для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.9.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Robert Ehrhardt
|Категория:
|Менеджеры паролей
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11,99 Мб
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PasswordSafe - надежное приложение для хранения ваших паролей, которое кодирует всю Вашу базу данных с помощью (AES) 256bit-шифрования и управляет ей. Программа не имеет выхода в интернет, поэтому для синхронизации придется использовать сторонние решения. Для доступа используется только мастер-пароль.
Основные функции PasswordSafe:
- надежное сохранение Ваших паролей и данных авторизации;
- распределение по категориям базы данных;
- доступность к базе одним мастер-паролем;
- генератор паролей;
- сохранение и восстановление закрытой базы данных;
- возможность настройки интерфейса;
- статистика;
- автоматическая очистка оперативной памяти;
- виджет генератор паролей;
- автоматическое сохранение данных;
- CSV – импорт/экспорт;
- password strength indicator;
- никаких дополнительных прав на пользование;
- прикрепление изображений [PRO-версия];
- настраиваемые поля вводов и их сортировка [PRO-версия];
- поля вводов возможно многократно использовать [PRO-версия];
- возможность регистрации отпечатком пальца [PRO-версия];
- настройка по категориям и внутри их [PRO-версия];
- возможность использования Ваши данные во многих категориях [PRO-версия];
- возможность импорта/экспорта в/из Exсel [PRO-версия];
- экспорт в pdf / print [PRO-версия];
- сменные темы оформления [PRO-версия];
- режим самоуничтожения [PRO-версия].
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Admin
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