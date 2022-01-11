KeePassDX для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Менеджеры паролей
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,24 Мб
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KeePassDX - удобный менеджер паролей для мобильных устройств, который позволяет сохранять и управлять вашими паролями, ключами и цифровыми идентификаторами безопасным способом.

Особенности KeePassDX:

  • Создание файлов / записей и групп базы данных.
  • Поддержка файлов .kdb и .kdbx (версии с 1 по 4) с алгоритмом AES, Twofish, ChaCha20, Argon2.
  • Совместимость с большинством альтернативных программ (KeePass, KeePassX, KeePassXC и пр.).
  • Возможность быстро открывать и копировать поля URI / URL.
  • Биометрическое распознавание для быстрой разблокировки (разблокировка по отпечатку пальца, по лицу и т.п.).
  • Управление одноразовым паролем (HOTP / TOTP) для двухфакторной аутентификации (2FA).
  • Material Design со сменными темами оформления.
  • Автозаполнение и интеграция.
  • Клавиатура для заполнения полей.
  • История каждой записи.
  • Точное управление настройками.
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