KeePassDX для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Kunzisoft
|Категория:
|Менеджеры паролей
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,24 Мб
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KeePassDX - удобный менеджер паролей для мобильных устройств, который позволяет сохранять и управлять вашими паролями, ключами и цифровыми идентификаторами безопасным способом.
Особенности KeePassDX:
- Создание файлов / записей и групп базы данных.
- Поддержка файлов .kdb и .kdbx (версии с 1 по 4) с алгоритмом AES, Twofish, ChaCha20, Argon2.
- Совместимость с большинством альтернативных программ (KeePass, KeePassX, KeePassXC и пр.).
- Возможность быстро открывать и копировать поля URI / URL.
- Биометрическое распознавание для быстрой разблокировки (разблокировка по отпечатку пальца, по лицу и т.п.).
- Управление одноразовым паролем (HOTP / TOTP) для двухфакторной аутентификации (2FA).
- Material Design со сменными темами оформления.
- Автозаполнение и интеграция.
- Клавиатура для заполнения полей.
- История каждой записи.
- Точное управление настройками.
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