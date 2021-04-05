aWallet Password Manager для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:8.5.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Менеджеры паролей
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:3,15 Мб
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aWallet Password Manager - надежный менеджер паролей для Android. Для шифрования используются алгоритмы AES и Blowfish с размером ключа 256, 192 или 128 бит. Также поддерживается Triple DES с размером ключа 168 и 112 бит. При расшифровке файла данных по мастер-паролю могут использоваться все комбинации алгоритма, размера ключа и режима шифрования (CBC, CFB, OFB и ECB). Поддерживает автоуничтожение файла данных после совершения указанного числа неудачных попыток разблокировки.

Основные функции aWallet Password Manager:

  • Безопасное хранение Ваших паролей, информации о кредитных картах, учетных записей интернет-банкинга, веб-аккаунтов и других данных.
  • Встроенный редактор для создания и редактирования категорий данных с выбором иконок.
  • Поиск по полям.
  • Не содержит рекламы.
  • Резервное копирование и восстановление зашифрованного файла данных на USB-устройство Android.
  • Экспорт незашифрованных данных в формате CSV на USB-устройство.
  • Функция автоблокировки с возможностью настройки интервала времени.
  • Генератор паролей (PRO-версия).
  • Импорт CSV (PRO-версия).
  • Сканер отпечатков пальцев (Android 6) (PRO-версия).
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