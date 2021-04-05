aWallet Password Manager - надежный менеджер паролей для Android. Для шифрования используются алгоритмы AES и Blowfish с размером ключа 256, 192 или 128 бит. Также поддерживается Triple DES с размером ключа 168 и 112 бит. При расшифровке файла данных по мастер-паролю могут использоваться все комбинации алгоритма, размера ключа и режима шифрования (CBC, CFB, OFB и ECB). Поддерживает автоуничтожение файла данных после совершения указанного числа неудачных попыток разблокировки.

Основные функции aWallet Password Manager: