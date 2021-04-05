aWallet Password Manager для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Synpet
|Категория:
|Менеджеры паролей
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|3,15 Мб
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aWallet Password Manager - надежный менеджер паролей для Android. Для шифрования используются алгоритмы AES и Blowfish с размером ключа 256, 192 или 128 бит. Также поддерживается Triple DES с размером ключа 168 и 112 бит. При расшифровке файла данных по мастер-паролю могут использоваться все комбинации алгоритма, размера ключа и режима шифрования (CBC, CFB, OFB и ECB). Поддерживает автоуничтожение файла данных после совершения указанного числа неудачных попыток разблокировки.
Основные функции aWallet Password Manager:
- Безопасное хранение Ваших паролей, информации о кредитных картах, учетных записей интернет-банкинга, веб-аккаунтов и других данных.
- Встроенный редактор для создания и редактирования категорий данных с выбором иконок.
- Поиск по полям.
- Не содержит рекламы.
- Резервное копирование и восстановление зашифрованного файла данных на USB-устройство Android.
- Экспорт незашифрованных данных в формате CSV на USB-устройство.
- Функция автоблокировки с возможностью настройки интервала времени.
- Генератор паролей (PRO-версия).
- Импорт CSV (PRO-версия).
- Сканер отпечатков пальцев (Android 6) (PRO-версия).
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