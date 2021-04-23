FLTR для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mobile Presets
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|28,24 Мб
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FLTR - набор готовых бесплатных пресетов для Adobe Lightroom, которые позволяют быстро редактировать и фильтровать любимые фото, готовить посты для социальных сетей и создавать шедевры прямо на вашем телефоне.
Пользователям доступно более 500 пресетов и 35 тематических паков, например Summer, Paris, Portraits, New York, Nude Tones, White Minimal, Dark, Beauty Set, Urban, Food и т.п.
Основные функции FLTR:
- Более 500 пресетов для Adobe Lightroom Mobile.
- 35 тематических паков, включая Stay Home, Summer, Paris, Portraits, New York, Nude Tones, White Minimal, Dark, Beauty Set, Urban, Food, Wedding, Homey, City Style, Pets, Journey, Coast, Nature, Vintage, Island, Black & White, Selfie, Desert, Tenerife, Mexico, Bali , Thailand, Ocean, Jungle, Maldives, Sunsets, Fall, Winter, Fashion.
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Admin
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