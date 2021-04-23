FLTR - набор готовых бесплатных пресетов для Adobe Lightroom, которые позволяют быстро редактировать и фильтровать любимые фото, готовить посты для социальных сетей и создавать шедевры прямо на вашем телефоне.

Пользователям доступно более 500 пресетов и 35 тематических паков, например Summer, Paris, Portraits, New York, Nude Tones, White Minimal, Dark, Beauty Set, Urban, Food и т.п.

Основные функции FLTR: