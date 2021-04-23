FLTR для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.6.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:28,24 Мб
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FLTR - набор готовых бесплатных пресетов для Adobe Lightroom, которые позволяют быстро редактировать и фильтровать любимые фото, готовить посты для социальных сетей и создавать шедевры прямо на вашем телефоне.

Пользователям доступно более 500 пресетов и 35 тематических паков, например Summer, Paris, Portraits, New York, Nude Tones, White Minimal, Dark, Beauty Set, Urban, Food и т.п.

Основные функции FLTR:

  • Более 500 пресетов для Adobe Lightroom Mobile.
  • 35 тематических паков, включая Stay Home, Summer, Paris, Portraits, New York, Nude Tones, White Minimal, Dark, Beauty Set, Urban, Food, Wedding, Homey, City Style, Pets, Journey, Coast, Nature, Vintage, Island, Black & White, Selfie, Desert, Tenerife, Mexico, Bali , Thailand, Ocean, Jungle, Maldives, Sunsets, Fall, Winter, Fashion.
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