Vim для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.2.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Bram Moolenar
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,42 Мб
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Vim - текстовый редактор для суровых разработчиков из которого очень сложно выйти. Его особенностью является наличие нескольких режимов, один для ввода текста, а другой для его редактирования. Присутствует также поддержка визуального режима, подсветка синтаксиса, автоматическое определение величины отступления для каждой строки, поддержка более 200 языков программирования и многое другое.
Основные возможности Vim:
- Одновременная работа с несколькими файлами.
- Поддержка Unicode.
- Поддержка визуального режима.
- Подсветка синтаксиса.
- Автоматическое определение величины отступления для каждой строки в зависимости от языка программирования.
- Поддержка более 200 языков программирования, форматов конфигурационных файлов и языков разметки.
- Поиск строки с ошибкой по сообщению компилятора, автодополнение идентификаторов и пр.
- Автоматическое продление команд, слов, строк целиком и имен файлов.
- Автоматический вызов внешних команд.
- Распознавания и преобразования файлов различных форматов.
- История команд.
- Запись и выполнение макросов.
- Возможность сохранения настроек и сессии.
- Интеграция с различными языками программирования.
- И многое другое...
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