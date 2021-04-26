Vim - текстовый редактор для суровых разработчиков из которого очень сложно выйти. Его особенностью является наличие нескольких режимов, один для ввода текста, а другой для его редактирования. Присутствует также поддержка визуального режима, подсветка синтаксиса, автоматическое определение величины отступления для каждой строки, поддержка более 200 языков программирования и многое другое.

Основные возможности Vim: