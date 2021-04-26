Vim для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:8.2.12 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
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Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8,42 Мб
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Vim - текстовый редактор для суровых разработчиков из которого очень сложно выйти. Его особенностью является наличие нескольких режимов, один для ввода текста, а другой для его редактирования. Присутствует также поддержка визуального режима, подсветка синтаксиса, автоматическое определение величины отступления для каждой строки, поддержка более 200 языков программирования и многое другое.

Основные возможности Vim:

  • Одновременная работа с несколькими файлами.
  • Поддержка Unicode.
  • Поддержка визуального режима.
  • Подсветка синтаксиса.
  • Автоматическое определение величины отступления для каждой строки в зависимости от языка программирования.
  • Поддержка более 200 языков программирования, форматов конфигурационных файлов и языков разметки.
  • Поиск строки с ошибкой по сообщению компилятора, автодополнение идентификаторов и пр.
  • Автоматическое продление команд, слов, строк целиком и имен файлов.
  • Автоматический вызов внешних команд.
  • Распознавания и преобразования файлов различных форматов.
  • История команд.
  • Запись и выполнение макросов.
  • Возможность сохранения настроек и сессии.
  • Интеграция с различными языками программирования.
  • И многое другое...
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