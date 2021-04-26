Fitatu Calorie Counter для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.74.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:32,13 Мб
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Fitatu Calorie Counter - бесплатный счетчик калорий, который включает счетчик калорий, макро-калькулятор, дневник питания, планировщик питания, трекер похудения, напоминание о приеме жидкости, рецепты здорового питания и многое другое.

Ключевые функции Fitatu Calorie Counter:

  • Подробная информация о питании (калории, белки, жиры, углеводы).
  • База данных блюд и блюд из ресторанов (например, McDonald's, KFC, Subway, Pizza Hut).
  • Различные условные меры веса - например, упаковка, кусок, стакан, горсть, ломтик и ложка.
  • Обновляемая база данных блюд и продуктов питания, модерируемая диетологами.
  • Возможность легко добавить еду и продукты в свой дневник питания.
  • Простое пошаговое руководство с фотографиями.
  • Сканер штрих-кода
  • Учет калорий с автоматическим расчетом теплотворной способности и пропорции белков, жиров и углеводов.
  • Ежедневные цели (возможность устанавливать собственные цели по калориям, белкам, жирам и углеводам).
  • Расчет необходимого количества калорий, углеводов и белков.
  • Планировщик питания.
  • Мониторинг потребления любых питательных веществ в выбранный период.
  • Сводка калорий и питания за день, неделю и месяц.
  • Список покупок.
  • Напоминания о необходимости употребления воды.
  • Время приема пищи с возможностью напоминания о еде (легкое голодание).
  • Ночной режим.
  • Импорт/экспорт данных из/в приложений Google Fit, Garmin Connect, Fitbit, Samsung Health и Strava.
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