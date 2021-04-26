Fitatu Calorie Counter для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.74.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|V Team
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|32,13 Мб
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Fitatu Calorie Counter - бесплатный счетчик калорий, который включает счетчик калорий, макро-калькулятор, дневник питания, планировщик питания, трекер похудения, напоминание о приеме жидкости, рецепты здорового питания и многое другое.
Ключевые функции Fitatu Calorie Counter:
- Подробная информация о питании (калории, белки, жиры, углеводы).
- База данных блюд и блюд из ресторанов (например, McDonald's, KFC, Subway, Pizza Hut).
- Различные условные меры веса - например, упаковка, кусок, стакан, горсть, ломтик и ложка.
- Обновляемая база данных блюд и продуктов питания, модерируемая диетологами.
- Возможность легко добавить еду и продукты в свой дневник питания.
- Простое пошаговое руководство с фотографиями.
- Сканер штрих-кода
- Учет калорий с автоматическим расчетом теплотворной способности и пропорции белков, жиров и углеводов.
- Ежедневные цели (возможность устанавливать собственные цели по калориям, белкам, жирам и углеводам).
- Расчет необходимого количества калорий, углеводов и белков.
- Планировщик питания.
- Мониторинг потребления любых питательных веществ в выбранный период.
- Сводка калорий и питания за день, неделю и месяц.
- Список покупок.
- Напоминания о необходимости употребления воды.
- Время приема пищи с возможностью напоминания о еде (легкое голодание).
- Ночной режим.
- Импорт/экспорт данных из/в приложений Google Fit, Garmin Connect, Fitbit, Samsung Health и Strava.
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