Экранная Студия — это удобная программа для создания скринкастов, монтажа и улучшения видео. Видеоредактор работает полностью на русском языке. Его интерфейс минималистичен и будет понятен с первого взгляда даже начинающим пользователям компьютера.

Среди преимуществ программы Экранная Студия:

3 режима работы. Выбирайте сами, что именно хотите записать: весь экран, определенную область или конкретное окно, например, приложения или браузера.

Параллельная запись аудио. Подключайте микрофон и записывайте голосовые комментарии либо проводите переозвучку фильмов. Доступен захват звуков с компьютера — это особенно пригодится пользователям, которым нужно записать вебинар, конференцию или создать видеоурок.

Монтаж и улучшение видео. Обрабатывайте записанное видео во внутреннем редакторе: повышайте качество, настраивайте цветовой баланс, меняйте длительность клипа. Также тут вы сможете даже изменить скорость ролика, замедлив его или ускорив по своему усмотрению.

Добавление текста, титров и графики. Сделайте клип информативнее и интереснее при помощи стикеров и надписей. Также вы можете добавить в проект титры, графику из каталога программы или фото со своего ПК.

Удобная работа со звуком. Добавьте к видео фоновую музыку или полностью замените оригинальную дорожку. Проводить озвучку можно прямо в Экранной Студии — сторонние приложения не потребуются.

Коллекция эффектов и переходов. Делайте картинку ярче и насыщеннее, воспользовавшись коллекцией эффектов. А если там не нашлось ничего подходящего, то создайте свои фильтры и сохраните их в программе. Если ваш проект состоит из множества фрагментов, то склейте их с помощью переходов из каталога.

Захват видео с веб-камеры. Записывайте картинку с подключенной видеокамеры и комментируйте происходящее на экране через микрофон. Вы сможете самостоятельно настраивать качество картинки, яркость, экспозицию и другие параметры.

Экранная Студия поможет справиться с любым типом задач: вы можете как просто захватить действия на экране, так и создать полноценный обучающий видеокурс. Это удобное и простое приложение станет идеальным решением для тех, кто хочет научиться создавать качественный видеоконтент на профессиональном уровне.