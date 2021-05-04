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Экранная Студия для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 690 руб.
Версия:1.25 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Редакторы - Видео захват
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:136,98 Мб
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Экранная Студия — это удобная программа для создания скринкастов, монтажа и улучшения видео. Видеоредактор работает полностью на русском языке. Его интерфейс минималистичен и будет понятен с первого взгляда даже начинающим пользователям компьютера.

Среди преимуществ программы Экранная Студия:

  • 3 режима работы. Выбирайте сами, что именно хотите записать: весь экран, определенную область или конкретное окно, например, приложения или браузера.
  • Параллельная запись аудио. Подключайте микрофон и записывайте голосовые комментарии либо проводите переозвучку фильмов. Доступен захват звуков с компьютера — это особенно пригодится пользователям, которым нужно записать вебинар, конференцию или создать видеоурок.
  • Монтаж и улучшение видео. Обрабатывайте записанное видео во внутреннем редакторе: повышайте качество, настраивайте цветовой баланс, меняйте длительность клипа. Также тут вы сможете даже изменить скорость ролика, замедлив его или ускорив по своему усмотрению.
  • Добавление текста, титров и графики. Сделайте клип информативнее и интереснее при помощи стикеров и надписей. Также вы можете добавить в проект титры, графику из каталога программы или фото со своего ПК.
  • Удобная работа со звуком. Добавьте к видео фоновую музыку или полностью замените оригинальную дорожку. Проводить озвучку можно прямо в Экранной Студии — сторонние приложения не потребуются.
  • Коллекция эффектов и переходов. Делайте картинку ярче и насыщеннее, воспользовавшись коллекцией эффектов. А если там не нашлось ничего подходящего, то создайте свои фильтры и сохраните их в программе. Если ваш проект состоит из множества фрагментов, то склейте их с помощью переходов из каталога.
  • Захват видео с веб-камеры. Записывайте картинку с подключенной видеокамеры и комментируйте происходящее на экране через микрофон. Вы сможете самостоятельно настраивать качество картинки, яркость, экспозицию и другие параметры.

Экранная Студия поможет справиться с любым типом задач: вы можете как просто захватить действия на экране, так и создать полноценный обучающий видеокурс. Это удобное и простое приложение станет идеальным решением для тех, кто хочет научиться создавать качественный видеоконтент на профессиональном уровне.

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