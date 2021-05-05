ФотоСКРИН — удобная бесплатная программа для создания снимков экрана компьютера. С помощью приложения вы с легкостью сделаете скриншот всего монитора или только его отдельной части. После во встроенном редакторе можно дополнить изображение графическими и текстовыми элементами.

Преимущества программы ФотоСКРИН:

Быстрота и доступность. Программу можно вызвать через область уведомлений или с помощью горячих клавиш. Приложение имеет очень простой интерфейс, поэтому принцип работы с ним будет понятен даже при первом запуске.

Настраиваемый размер скриншота. Вы можете сами выбирать, что именно должно поместиться в кадр. Настраивайте окно захвата и устанавливайте желаемый размер снимка быстро и легко.

Инструменты для редактирования. Добавляйте комментарии, подчеркивайте важную информацию маркером, создавайте списки и рисунки от руки. Доступны инструменты для размытия текста, наложения прямоугольников, стрелок и линий.

Несколько вариантов экспорта. Сохраняйте снимки на компьютере в любых популярных форматах: JPG, PNG и BMP. Также вы можете скопировать результат в буфер обмена или отправить картинку на сервер.

Автоматическое присвоение названий. Делаете серию скриншотов и нет времени вручную придумывать и вводить для них имена? ФотоСКРИН автоматически присваивает файлам названия на основе даты и времени создания картинки. Это поможет вам быстро ориентироваться среди скриншотов и в целом сэкономит ваше время.

Минимальные системные требования.

Настраиваемые горячие клавиши. Вы можете назначить удобные лично вам комбинации клавиш для мгновенного вызова приложения.

ФотоСКРИН станет лучшим помощником, если вам нужно сохранить кадр из видеоролика, сделать скриншот экрана для обучающего видео или статьи, создать слайд для бизнес-презентации. Скачайте программу и с легкостью создавайте скриншоты для любых задач!