Lockdown для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.2-2020 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The Lockdown Team
|Категория:
|Локеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|8,78 Мб
|СКАЧАТЬ
Lockdown - приложение, которое позволяет заблокировать любое приложение - СМС, блокировать установку/удаление приложений, скрывать изображения, видео (имеется поддержка формата gif) и пр.
Основные возможности программы Lockdown:
- Три режима пароля: графический ключ, классический и калькулятор.
- Поддержка мульти пароля.
- Частная галерея: скрытие изображений, видео (поддержка .gif).
- Автоматическая блокировка/разблокировка с использованием смарт-часов, автомобиля, адреса wifi, местоположения.
- Отправка электронной почты с информацией и изображениями лица, пытающегося получить доступ к Вашему телефону.
- Ложный заслон: позволяет выводить ложные сообщения об ошибке при открытии заблокированного приложения.
- Функция замены экрана блокировки по умолчанию.
- Резервное копирование и восстановление приложений из списка на диск Google или SD-карту.
- Random keyboard password.
- Временной пин-код.
- Задержка отключения экрана: экран никогда не будет отключаться при работе приложения из списка.
- Автоповорот: автоповорот экрана никогда не будет активироваться при работе приложения из списка.
- Скрытие значка приложения (удаление ярлыка Lockdown Pro из списка приложений и с главного экрана).
- Простой в использовании, великолепный интерфейс с Material design, яркая анимация.
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Отзывы о программе Lockdown
Admin
Отзывов о программе Lockdown 1.2.2-2020 пока нет, можете добавить...