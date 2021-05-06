Lockdown для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.2-2020 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Локеры
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:8,78 Мб
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Lockdown скриншот № 2
Lockdown скриншот № 3
Lockdown скриншот № 4

Lockdown - приложение, которое позволяет заблокировать любое приложение - СМС, блокировать установку/удаление приложений, скрывать изображения, видео (имеется поддержка формата gif) и пр.

Основные возможности программы Lockdown:

  • Три режима пароля: графический ключ, классический и калькулятор.
  • Поддержка мульти пароля.
  • Частная галерея: скрытие изображений, видео (поддержка .gif).
  • Автоматическая блокировка/разблокировка с использованием смарт-часов, автомобиля, адреса wifi, местоположения.
  • Отправка электронной почты с информацией и изображениями лица, пытающегося получить доступ к Вашему телефону.
  • Ложный заслон: позволяет выводить ложные сообщения об ошибке при открытии заблокированного приложения.
  • Функция замены экрана блокировки по умолчанию.
  • Резервное копирование и восстановление приложений из списка на диск Google или SD-карту.
  • Random keyboard password.
  • Временной пин-код.
  • Задержка отключения экрана: экран никогда не будет отключаться при работе приложения из списка.
  • Автоповорот: автоповорот экрана никогда не будет активироваться при работе приложения из списка.
  • Скрытие значка приложения (удаление ярлыка Lockdown Pro из списка приложений и с главного экрана).
  • Простой в использовании, великолепный интерфейс с Material design, яркая анимация.
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Отзывы о программе Lockdown

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Отзывов о программе Lockdown 1.2.2-2020 пока нет, можете добавить...

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