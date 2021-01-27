AppLock для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.7.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Локеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 902 | Статистика
Размер:3,92 Мб
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AppLock - защита и блокировка – функциональный инструмент для блокировки приложений на вашем мобильном Android-девайсе, который позволяет защитить установленное ПО на устройстве с помощью пароля или графического ключа.

Основные возможности Smart AppLock:

  • Блокировка установленных приложений с помощью пароля (PIN-код или слово), графического ключа или рисунка.
  • Идентификация несанкционированной попытки проникновения с фотографированием на камеру лица нарушителя и отправки изображения по электронной почте.
  • Имитация блокировки.
  • Наличие многопарольного режима.
  • Возможность создания и управления профилями.
  • Персонализация экрана блокировки.
  • Поддержка графических ключей разных размеров.
  • Блокировка экрана по времени.
  • Разблокировка при подключении к конкретному Wi-Fi или Bluetooth.
  • Блокировка входящих и исходящих вызовов.
  • Защита соединений (3G, Wi-Fi, Bluetooth, USB).
  • Удаленная блокировка при помощи SMS с ключевым словом.
  • Резервное копирование и восстановление.
  • Поддержка ландшафтной и портретной ориентации экрана.
  • Наличие полноэкранного режима и многое другое.
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