AppLock для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.7.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SpSoft
|Категория:
|Локеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 902 | Статистика
|Размер:
|3,92 Мб
|СКАЧАТЬ
AppLock - защита и блокировка – функциональный инструмент для блокировки приложений на вашем мобильном Android-девайсе, который позволяет защитить установленное ПО на устройстве с помощью пароля или графического ключа.
Основные возможности Smart AppLock:
- Блокировка установленных приложений с помощью пароля (PIN-код или слово), графического ключа или рисунка.
- Идентификация несанкционированной попытки проникновения с фотографированием на камеру лица нарушителя и отправки изображения по электронной почте.
- Имитация блокировки.
- Наличие многопарольного режима.
- Возможность создания и управления профилями.
- Персонализация экрана блокировки.
- Поддержка графических ключей разных размеров.
- Блокировка экрана по времени.
- Разблокировка при подключении к конкретному Wi-Fi или Bluetooth.
- Блокировка входящих и исходящих вызовов.
- Защита соединений (3G, Wi-Fi, Bluetooth, USB).
- Удаленная блокировка при помощи SMS с ключевым словом.
- Резервное копирование и восстановление.
- Поддержка ландшафтной и портретной ориентации экрана.
- Наличие полноэкранного режима и многое другое.
Umbrella - Adblock & Firewall 1.5.3
Мобильное приложение для Android-устройств, которое позволяет блокировать рекламу в своих...
Touch Lock - блокировщик экрана для детей. Защищает экран от случайных и не только нажатий,...
App Lock - заблокируйте ваши приложения, содержащие личные данные, с помощью ПИН-кода, шаблона...
Бесплатное и простое в использовании Android-приложение, с помощью которого можно быстро и...
Ваши личные видеофайлы теперь надежно защищены и никто не сумеет их открыть без вашего...
Защита App – надежная и простая защита ваших данных с помощью пароля или графического...
Отзывы о программе AppLock
Admin
Отзывов о программе AppLock 7.7.8 пока нет, можете добавить...