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Touch Lock 2.7.6 Touch Lock - блокировщик экрана для детей. Защищает экран от случайных и не только нажатий,...

App Lock 1.0.3 App Lock - заблокируйте ваши приложения, содержащие личные данные, с помощью ПИН-кода, шаблона...

Pinbox 5.2.5 Бесплатное и простое в использовании Android-приложение, с помощью которого можно быстро и...

Видеосейф 2.0.1 Ваши личные видеофайлы теперь надежно защищены и никто не сумеет их открыть без вашего...