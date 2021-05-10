Volume Styles для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tom Bayley
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6,24 Мб
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Volume Styles - удобное приложение, которое позволит вам полностью настроить панель громкости и ползунки. Присутствует возможность изменять цвета, применять различные темы оформления, таких как iOS и MIUI, изменять положение и многое другое. Также можно добавить дополнительные ярлыки и изменить яркость, что делает взаимодействие с устройствомн намного комфортнее.
Основные возможности Volume Styles:
- Наличие различных стилей Android 10, iOS 13, Xiaomi MIUI, Samsung One UI, OnePlus OxygenOS, Горизонтальные ползунки Android Oreo, Huawei EMUI, Windows 10 и пр.
- Возможность создавать собственные стили с помощью инструмента Style Creator.
- Возможность изменять цвета ползунков и настраивать их положение на экране.
- Автоматический тёмный режим.
- Изменение скруглённости углов.
- Настройка продолжительности отображения панели.
- Автоповорот.
- Разделение экрана.
- И многое другое...
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Admin
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