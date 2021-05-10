Volume Styles для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6,24 Мб
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Volume Styles - удобное приложение, которое позволит вам полностью настроить панель громкости и ползунки. Присутствует возможность изменять цвета, применять различные темы оформления, таких как iOS и MIUI, изменять положение и многое другое. Также можно добавить дополнительные ярлыки и изменить яркость, что делает взаимодействие с устройствомн намного комфортнее.

Основные возможности Volume Styles:

  • Наличие различных стилей Android 10, iOS 13, Xiaomi MIUI, Samsung One UI, OnePlus OxygenOS, Горизонтальные ползунки Android Oreo, Huawei EMUI, Windows 10 и пр.
  • Возможность создавать собственные стили с помощью инструмента Style Creator.
  • Возможность изменять цвета ползунков и настраивать их положение на экране.
  • Автоматический тёмный режим.
  • Изменение скруглённости углов.
  • Настройка продолжительности отображения панели.
  • Автоповорот.
  • Разделение экрана.
  • И многое другое...
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