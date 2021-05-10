Volume Styles - удобное приложение, которое позволит вам полностью настроить панель громкости и ползунки. Присутствует возможность изменять цвета, применять различные темы оформления, таких как iOS и MIUI, изменять положение и многое другое. Также можно добавить дополнительные ярлыки и изменить яркость, что делает взаимодействие с устройствомн намного комфортнее.

Основные возможности Volume Styles: