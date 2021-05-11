Таблица Шульте для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.0.05 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Perful
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|15,67 Мб
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Таблица Шульте - простое и удобное приложение для развитие скорости чтения и внимания. С помощью данного приложения можно освоить навык скоростного чтения и усвоения текстовой информации с использованием особых техник.
Таблицу необходимо проходить смотря строго в центр таблицы и периферийным, боковым зрением находить цифры или буквы в порядке их возрастания. Чем быстрее будут найдены все цифры или буквы в порядке их возрастания, тем лучше. Сама таблица представляет собой случайно расположенные числа, обычно размером 5x5 элементов и обычно состоит из цифр и букв.
Приложение Таблица Шульте поможет:
- Активировать деятельность мозга.
- Научиться мгновенно концентрироваться и сосредотачиваться.
- Развить навык произвольного внимания .
- Улучшить периферическое зрение.
- Развить функции восприятия.
- Развить память.
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