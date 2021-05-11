Таблица Шульте - простое и удобное приложение для развитие скорости чтения и внимания. С помощью данного приложения можно освоить навык скоростного чтения и усвоения текстовой информации с использованием особых техник.

Таблицу необходимо проходить смотря строго в центр таблицы и периферийным, боковым зрением находить цифры или буквы в порядке их возрастания. Чем быстрее будут найдены все цифры или буквы в порядке их возрастания, тем лучше. Сама таблица представляет собой случайно расположенные числа, обычно размером 5x5 элементов и обычно состоит из цифр и букв.

Приложение Таблица Шульте поможет: