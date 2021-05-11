Таблица Шульте для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.0.05 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:15,67 Мб
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Таблица Шульте - простое и удобное приложение для развитие скорости чтения и внимания. С помощью данного приложения можно освоить навык скоростного чтения и усвоения текстовой информации с использованием особых техник.

Таблицу необходимо проходить смотря строго в центр таблицы и периферийным, боковым зрением находить цифры или буквы в порядке их возрастания. Чем быстрее будут найдены все цифры или буквы в порядке их возрастания, тем лучше. Сама таблица представляет собой случайно расположенные числа, обычно размером 5x5 элементов и обычно состоит из цифр и букв.

Приложение Таблица Шульте поможет:

  • Активировать деятельность мозга.
  • Научиться мгновенно концентрироваться и сосредотачиваться.
  • Развить навык произвольного внимания .
  • Улучшить периферическое зрение.
  • Развить функции восприятия.
  • Развить память.
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