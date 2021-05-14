Rap Fame - продвинутое приложение для рэперов и любителей хип-хопа, благодаря которому можно без проблем записывать треки и сражаться в рэп батлах с другими пользователями или своими друзьями. Присутствует возможность делиться треками или батлами с друзьями в YouTube, Instagram, Vkontakte и других социальных сетях.

Основные функции Rap Fame: