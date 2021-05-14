Rap Fame для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.74.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Rap Tech Studios
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|22,02 Мб
|СКАЧАТЬ
Rap Fame - продвинутое приложение для рэперов и любителей хип-хопа, благодаря которому можно без проблем записывать треки и сражаться в рэп батлах с другими пользователями или своими друзьями. Присутствует возможность делиться треками или батлами с друзьями в YouTube, Instagram, Vkontakte и других социальных сетях.
Основные функции Rap Fame:
- Обширная коллекция из более 300 битов от топовых битмейкеров (trap, grime, hip hop) c регулярными обновлениями.
- Профессиональная запись, сведение и мастеринг прямо в мобильном телефоне.
- Звуковые эффекты: эквалайзер, автотюн, синхронизация и ревербация.
- Удобный блокнот с функцией поиска рифм.
- Рэп Профиль - возможность продемонстрировать всем свои музыкальные достижения.
- Лучшие треки и батлы выбираются профессиональной редакцией Rap Fame и получают специальный тэг Featured.
- Рэп Турниры. Возможность поучаствовать в рэп турнирах — победите всех на своем пути к хип-хоп Олимпу и заслужите титул лучшего.
- Возможность вступать в кланы и участвовать в клановых турнирах!
- Хип хоп радио. Слушай композиции в любимом жанре и формируй свою ленту. Голосуй за лучшие треки и лучших рэперов, оценивай батлы и турниры.
- Поиск единомышленников и возможность записывать с ними совместные треки.
- Возможность делиться треками или батлами с друзьями в YouTube, Instagram, Vkontakte и других социальных сетях.
- Авто тюнинг голоса поможет сделать запись более профессиональной, исправить ошибки вокала и подтянуть ноты.
- Возможность поверх голоса накладывать измененную копию оригинальной записи с Pitch эффектом.
Запись звонков - пожалуй одно из лучших приложений для записи входящих и исходящих телефонных вызовов для устройств под управлением ОС Android...
Простой и удобный диктофон с большим количеством функций может записать сотни часов...
Забавное приложение для Android, благодаря которому можно до неузнаваемости изменить...
Запись звонка - удобная программа для автоматической записи входящих и исходящих вызовов на Вашем смартфоне или планшете под управлением ОС Android...
Запись звонков - приложение для Android-устройство, которое позволяет записывать исходящие и входящие телефонные разговоры...
Запись звонков - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого...
Отзывы о программе Rap Fame
Admin
Отзывов о программе Rap Fame 2.74.0 пока нет, можете добавить...