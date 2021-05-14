Rap Fame для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.74.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:22,02 Мб
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Rap Fame - продвинутое приложение для рэперов и любителей хип-хопа, благодаря которому можно без проблем записывать треки и сражаться в рэп батлах с другими пользователями или своими друзьями. Присутствует возможность делиться треками или батлами с друзьями в YouTube, Instagram, Vkontakte и других социальных сетях.

Основные функции Rap Fame:

  • Обширная коллекция из более 300 битов от топовых битмейкеров (trap, grime, hip hop) c регулярными обновлениями.
  • Профессиональная запись, сведение и мастеринг прямо в мобильном телефоне.
  • Звуковые эффекты: эквалайзер, автотюн, синхронизация и ревербация.
  • Удобный блокнот с функцией поиска рифм.
  • Рэп Профиль - возможность продемонстрировать всем свои музыкальные достижения.
  • Лучшие треки и батлы выбираются профессиональной редакцией Rap Fame и получают специальный тэг Featured.
  • Рэп Турниры. Возможность поучаствовать в рэп турнирах — победите всех на своем пути к хип-хоп Олимпу и заслужите титул лучшего.
  • Возможность вступать в кланы и участвовать в клановых турнирах!
  • Хип хоп радио. Слушай композиции в любимом жанре и формируй свою ленту. Голосуй за лучшие треки и лучших рэперов, оценивай батлы и турниры.
  • Поиск единомышленников и возможность записывать с ними совместные треки.
  • Возможность делиться треками или батлами с друзьями в YouTube, Instagram, Vkontakte и других социальных сетях.
  • Авто тюнинг голоса поможет сделать запись более профессиональной, исправить ошибки вокала и подтянуть ноты.
  • Возможность поверх голоса накладывать измененную копию оригинальной записи с Pitch эффектом.
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