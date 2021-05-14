Turbo VPN Lite для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.3.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,68 Мб
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Turbo VPN Lite - безопасный и бесплатный VPN клиент для пользователей Android, позволяющий быстро разблокировать видео, мессенджеры, социальные сети, игры или любые сайты. Обеспечивает зашифрованную защиту конфиденциальности данных в Интернете и гарантию, что личные данные не будут перехвачены третьей стороной.

Благодаря приложению можно смотреть видео (фильмы, спортивные программы, любые другие шоу и т.д.) без региональных ограничений и с большой скоростью; разблокировать социальные сети, веб-сайты или приложения, например Twitter, YouTube и Facebook, чтобы общаться с шифрованием данных и без отслеживания. Кроме этого программа помогает обходить ограничения в различных мобильных играх, таких как PUBG Mobile, Free Fire и Brawl Stars, сохраняя при этом быстрый и стабильный игровой процесс. Вы можете также получить доступ ко всем заблокированным сайтам для просмотра интересующего контента.

Turbo VPN Lite позволяет пользователям сидеть в Интернете анонимно и предотвращает слежение благодаря надежному шифрованию и защите. Программа гарантирует, что Ваши личные данные никогда не будут перехвачены, а онлайн-активность никогда не будет отслеживаться третьей стороной, благодаря маскировке реального IP-адреса и его изменению на адрес прокси-сервера.

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Отзывы о программе Turbo VPN Lite

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