Turbo VPN для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Украинский, Арабский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 8 925 | Статистика
Размер:15,33 Мб
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Turbo VPN - бесплатный и быстрый в работе VPN клиент для Android, благодаря которому можно легко обойти блокировки различных сайтов, безопасно пользоваться публичными Wi-Fi точками доступа и защитить приватные данные.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно выбрать вручную страну, гдн находится прокси-сервер (по умолчанию программа выбирает сервер с большей скоростью подключения), после чего утилита установит защищенное Интернет-подключение.

Присутствует шифрование данных с помощью протоколов OpenVPN (UDP / TCP), а также может поддерживается работа с любыми типа соединения Wi-Fi, LTE, 3G и пр.

Ключевые особенности программы:

  • Высокая скорость подключения.
  • Простота в использовании.
  • Большой выбор доступных прокси-серверов.
  • Обход брандмауэров.
  • Обход блокировки сайтов.
  • Возможность безопасного использования публичными Wi-Fi точками доступа.
  • Поддержка любых типов соединения, включая Wi-Fi, LTE, 3G и пр.
  • Шифрование данных с использованием протоколов OpenVPN (UDP / TCP).

 

Что нового в Turbo VPN 3.5.8?
  • Улучшенная защита конфиденциальности и пользовательский опыт
  • Новый протокол, добавленный для повышения скорости и соединения
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