Turbo VPN - бесплатный и быстрый в работе VPN клиент для Android, благодаря которому можно легко обойти блокировки различных сайтов, безопасно пользоваться публичными Wi-Fi точками доступа и защитить приватные данные.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно выбрать вручную страну, гдн находится прокси-сервер (по умолчанию программа выбирает сервер с большей скоростью подключения), после чего утилита установит защищенное Интернет-подключение.

Присутствует шифрование данных с помощью протоколов OpenVPN (UDP / TCP), а также может поддерживается работа с любыми типа соединения Wi-Fi, LTE, 3G и пр.

Ключевые особенности программы: