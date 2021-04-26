Turbo VPN для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Украинский, Арабский
|Разработчик:
|Turbo VPN
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 8 925 | Статистика
|Размер:
|15,33 Мб
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Turbo VPN - бесплатный и быстрый в работе VPN клиент для Android, благодаря которому можно легко обойти блокировки различных сайтов, безопасно пользоваться публичными Wi-Fi точками доступа и защитить приватные данные.
Пользоваться приложением очень просто - достаточно выбрать вручную страну, гдн находится прокси-сервер (по умолчанию программа выбирает сервер с большей скоростью подключения), после чего утилита установит защищенное Интернет-подключение.
Присутствует шифрование данных с помощью протоколов OpenVPN (UDP / TCP), а также может поддерживается работа с любыми типа соединения Wi-Fi, LTE, 3G и пр.
Ключевые особенности программы:
- Высокая скорость подключения.
- Простота в использовании.
- Большой выбор доступных прокси-серверов.
- Обход брандмауэров.
- Обход блокировки сайтов.
- Возможность безопасного использования публичными Wi-Fi точками доступа.
- Поддержка любых типов соединения, включая Wi-Fi, LTE, 3G и пр.
- Шифрование данных с использованием протоколов OpenVPN (UDP / TCP).
- Улучшенная защита конфиденциальности и пользовательский опыт
- Новый протокол, добавленный для повышения скорости и соединения
Удобный инструмент для безопасности, использующий надежное шифрование соединения, через...
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