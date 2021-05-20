JBatch It - простой в использовании пакетный редактор изображений, который может работать с изображениями JPEG, а также JPEG 2000, BMP, PNG, Single Page TIFF и GIF.

Все, что вам нужно сделать, это загрузить изображения, установить как именно вы хотите преобразовать изображение, и нажать кнопку "Старт", после чего программа сделает всю оставшуюся работу. Можно изменять наименование файлов, изменять размер изображений, добавлять текстовые подписи, поворачивать изображения и многое другое. Присутствует поддержка Unicode.

Особенности JBatch It: