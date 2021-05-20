JBatch It для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14.95
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|6.79 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|iRedSoft Technology Inc.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12 Мб
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JBatch It - простой в использовании пакетный редактор изображений, который может работать с изображениями JPEG, а также JPEG 2000, BMP, PNG, Single Page TIFF и GIF.
Все, что вам нужно сделать, это загрузить изображения, установить как именно вы хотите преобразовать изображение, и нажать кнопку "Старт", после чего программа сделает всю оставшуюся работу. Можно изменять наименование файлов, изменять размер изображений, добавлять текстовые подписи, поворачивать изображения и многое другое. Присутствует поддержка Unicode.
Особенности JBatch It:
- Пакетное увеличение и уменьшение размеров изображений JPEG, BMP, PNG и TIFF с / без сохранением соотношений размеров.
- Поддерживает уменьшение размера по пикселям, увеличение размера по пикселям, изменение размера в процентах, изменение размера путем обрезки, изменение размера по рамке и изменение размера по заданным соотношениям.
- Добавление текстовых надписей или авторских правок на изображения или в созданную рамку по горизонтали или вертикали.
- Поддерживает выравнивание текстовых надписей. Прозрачность текстовой надписи можно настроить с помощью ползунка для регулировки ее непрозрачности или прозрачности.
- Поддерживает макросы в текстовых надписях. Варианты макросов включают оригинальное и новое имя файла с подписями и без, дату и время.
- Поддержка Drop Shadow в текстовых подписях.
- Поддерживает применение эффектов изображения, включая резкость, размытие, старое фото, тиснение, негатив, сепию, градации серого, выравнивание, тень, удаление красных глаз и добавление закругленных углов.
- Загрузка изображений JPEG, PNG, GIF, одностраничных изображений TIFF и BMP.
- Поддерживается загрузка изображений путем выбора одного или нескольких файлов, по папкам с включением или без включения вложенных папок, путем перетаскивания фотографий.
- Сохраняет обработанные изображения в форматах JPEG, PNG, PNG, TIFF, JPEG 2000, BMP и GIF.
- Сохраняйте обработанные изображения с сохранением исходной структуры вложенных папок.
- Управление уровнем качества изображения JPEG, включая сглаживание JPEG.
- Управление настройками точек на дюйм обработанных изображений.
- Регулировка глубины цвета.
- Поддержка сохранения существующего ICC-профиля в изображениях.
- Сохранение или удаление заголовков EXIF и/или IPTC.
- Поддержка установки ориентации изображения через EXIF.
- Пакетное переименование файлов как интегрированная или независимая функция в функции обработки изображений.
- Поддерживает добавление в имя файла номера с нулевым отступом.
- Поддерживает добавление префикса и суффикса к имени файла.
- Поддерживает замену текста в имени файла.
- Загрузка и сохранение профилей пакетной обработки.
- Поддерживает Unicode.
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Admin
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