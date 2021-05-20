JBatch It для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $14.95
Ограничение:14 дней
Версия:6.79 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12 Мб
СКАЧАТЬ
JBatch It скриншот № 1
JBatch It скриншот № 2

JBatch It - простой в использовании пакетный редактор изображений, который может работать с изображениями JPEG, а также JPEG 2000, BMP, PNG, Single Page TIFF и GIF.

Все, что вам нужно сделать, это загрузить изображения, установить как именно вы хотите преобразовать изображение, и нажать кнопку "Старт", после чего программа сделает всю оставшуюся работу. Можно изменять наименование файлов, изменять размер изображений, добавлять текстовые подписи, поворачивать изображения и многое другое. Присутствует поддержка Unicode.

Особенности JBatch It:

  • Пакетное увеличение и уменьшение размеров изображений JPEG, BMP, PNG и TIFF с / без сохранением соотношений размеров.
  • Поддерживает уменьшение размера по пикселям, увеличение размера по пикселям, изменение размера в процентах, изменение размера путем обрезки, изменение размера по рамке и изменение размера по заданным соотношениям.
  • Добавление текстовых надписей или авторских правок на изображения или в созданную рамку по горизонтали или вертикали.
  • Поддерживает выравнивание текстовых надписей. Прозрачность текстовой надписи можно настроить с помощью ползунка для регулировки ее непрозрачности или прозрачности.
  • Поддерживает макросы в текстовых надписях. Варианты макросов включают оригинальное и новое имя файла с подписями и без, дату и время.
  • Поддержка Drop Shadow в текстовых подписях.
  • Поддерживает применение эффектов изображения, включая резкость, размытие, старое фото, тиснение, негатив, сепию, градации серого, выравнивание, тень, удаление красных глаз и добавление закругленных углов.
  • Загрузка изображений JPEG, PNG, GIF, одностраничных изображений TIFF и BMP.
  • Поддерживается загрузка изображений путем выбора одного или нескольких файлов, по папкам с включением или без включения вложенных папок, путем перетаскивания фотографий.
  • Сохраняет обработанные изображения в форматах JPEG, PNG, PNG, TIFF, JPEG 2000, BMP и GIF.
  • Сохраняйте обработанные изображения с сохранением исходной структуры вложенных папок.
  • Управление уровнем качества изображения JPEG, включая сглаживание JPEG.
  • Управление настройками точек на дюйм обработанных изображений.
  • Регулировка глубины цвета.
  • Поддержка сохранения существующего ICC-профиля в изображениях.
  • Сохранение или удаление заголовков EXIF и/или IPTC.
  • Поддержка установки ориентации изображения через EXIF.
  • Пакетное переименование файлов как интегрированная или независимая функция в функции обработки изображений.
  • Поддерживает добавление в имя файла номера с нулевым отступом.
  • Поддерживает добавление префикса и суффикса к имени файла.
  • Поддерживает замену текста в имени файла.
  • Загрузка и сохранение профилей пакетной обработки.
  • Поддерживает Unicode.
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать FastStone Image ViewerFastStone Image Viewer 7.5

FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра,...

скачать КОМПАС-3DКОМПАС-3D 19.0

Быстрая мощная CAD-система, которая предлагает функциональные возможности для...

скачать Epic PenEpic Pen 3.7.8

Небольшая бесплатная утилита, позволяющая рисовать в любом окне открытого приложения или...

скачать Adobe PhotoshopAdobe Photoshop CC 20.0.1

Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно...

скачать XnViewMPXnViewMP 0.98.3

XnViewMP - мощное многофункциональное приложение для работы с графическими файлами на компьютере, являющееся расширенной версией программы XnView...

скачать План ЭвакуацииПлан Эвакуации 10.0

План Эвакуации - программа, которая является удобным средством для создания планов...

Отзывы о программе JBatch It

Admin

Отзывов о программе JBatch It 6.79 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв