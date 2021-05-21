Star Trek Fleet Command для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.000.15484 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Scopely
|Категория:
|Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|126,13 Мб
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Star Trek Fleet Command - космическая стратегия, в которой вам придется принять участие в эпическом конфликте в огромной, постоянно изменяющейся галактике.
В качестве командира звездной базы, находящейся на самом краю цивилизации, вы сможете нанимать уникальных офицеров, таких как Джеймс Т. Кирк, Спок и Нерон – и строить могущественные корабли, такие как "Энтерпрайз", ромуланская "Боевая птица" и клингонская "Хищная птица".
Присутствует возможность вступать в союзы с силами Федерации, Клингонами или Ромуланами, сотрудничать или враждовать с тысячами других игроков в реальном времени, строить, улучшать и защищать свою звездную базу, открывать новые технологии, улучшать корабли, добывать ресурсы, а также создавать или вступать в альянс игроков для доминирования в звездных системах, чтобы стать наиболее значимой силой в галактике.
Основные возможности Star Trek Fleet Command:
- Открытый мир, стратегическая MMO.
- Бесплатная игра.
- Захватывающая графика.
- Уникальные персонажи, корабли и технологии Star Trek.
- Жестокие сражения между игроками со всего мира.
- Новая захватывающая история Star Trek во временной шкале Кельвина.
- Возможность стать лидером или участником могущественного альянса.
- Игра доступна на нескольких языках.
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