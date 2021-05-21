Star Trek Fleet Command - космическая стратегия, в которой вам придется принять участие в эпическом конфликте в огромной, постоянно изменяющейся галактике.

В качестве командира звездной базы, находящейся на самом краю цивилизации, вы сможете нанимать уникальных офицеров, таких как Джеймс Т. Кирк, Спок и Нерон – и строить могущественные корабли, такие как "Энтерпрайз", ромуланская "Боевая птица" и клингонская "Хищная птица".

Присутствует возможность вступать в союзы с силами Федерации, Клингонами или Ромуланами, сотрудничать или враждовать с тысячами других игроков в реальном времени, строить, улучшать и защищать свою звездную базу, открывать новые технологии, улучшать корабли, добывать ресурсы, а также создавать или вступать в альянс игроков для доминирования в звездных системах, чтобы стать наиболее значимой силой в галактике.

Основные возможности Star Trek Fleet Command: