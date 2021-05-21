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Star Trek Fleet Command для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.000.15484 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:126,13 Мб
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Star Trek Fleet Command - космическая стратегия, в которой вам придется принять участие в эпическом конфликте в огромной, постоянно изменяющейся галактике.

В качестве командира звездной базы, находящейся на самом краю цивилизации, вы сможете нанимать уникальных офицеров, таких как Джеймс Т. Кирк, Спок и Нерон – и строить могущественные корабли, такие как "Энтерпрайз", ромуланская "Боевая птица" и клингонская "Хищная птица".

Присутствует возможность вступать в союзы с силами Федерации, Клингонами или Ромуланами, сотрудничать или враждовать с тысячами других игроков в реальном времени, строить, улучшать и защищать свою звездную базу, открывать новые технологии, улучшать корабли, добывать ресурсы, а также создавать или вступать в альянс игроков для доминирования в звездных системах, чтобы стать наиболее значимой силой в галактике.

Основные возможности Star Trek Fleet Command:

  • Открытый мир, стратегическая MMO.
  • Бесплатная игра.
  • Захватывающая графика.
  • Уникальные персонажи, корабли и технологии Star Trek.
  • Жестокие сражения между игроками со всего мира.
  • Новая захватывающая история Star Trek во временной шкале Кельвина.
  • Возможность стать лидером или участником могущественного альянса.
  • Игра доступна на нескольких языках.
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