Musicolet - музыкальный плеер со всеми необходимыми функциями воспроизведения музыки. Приложение умеет воспроизводить только локальные аудиофайлы, и не поддерживает потоковое воспроизведение музыки или загрузку.

Присутствует возможность управления гарнитурой, доступ к трекам из папок, встроенный эквалайзер, редактор тегов, таймер сна, виджеты и многое другое.

Ключевые особенности Musicolet: