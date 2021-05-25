Musicolet для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.1.1 build282 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Krosbits
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,67 Мб
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Musicolet - музыкальный плеер со всеми необходимыми функциями воспроизведения музыки. Приложение умеет воспроизводить только локальные аудиофайлы, и не поддерживает потоковое воспроизведение музыки или загрузку.
Присутствует возможность управления гарнитурой, доступ к трекам из папок, встроенный эквалайзер, редактор тегов, таймер сна, виджеты и многое другое.
Ключевые особенности Musicolet:
- Во время прослушивания песен из одной очереди, присутствует возможность создавать и управлять другими очередями. Присутствует поддержка нескольких очередей (максимум 20).
- Простой интерфейс с минималистичным дизайном и удобной навигацией.
- Управление гарнитурой.
- Доступ к трекам из их содержащих папок.
- Эквалайзер.
- Встроенные тексты песен + поддержка LRC.
- Возможность редактировать информацию о треке, какие как Название, Альбом, Исполнитель, Композитор и т.д. Вы также можете изменить обложку альбома.
- Встроенный таймер сна.
- Виджеты для домашнего экрана устройства.
- Настраиваемый экран блокировки.
- Светлая и темная тема оформления.
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Admin
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