Musicolet для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.1.1 build282 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,67 Мб
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Musicolet скриншот № 2
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Musicolet скриншот № 4

Musicolet - музыкальный плеер со всеми необходимыми функциями воспроизведения музыки. Приложение умеет воспроизводить только локальные аудиофайлы, и не поддерживает потоковое воспроизведение музыки или загрузку.

Присутствует возможность управления гарнитурой, доступ к трекам из папок, встроенный эквалайзер, редактор тегов, таймер сна, виджеты и многое другое.

Ключевые особенности Musicolet:

  • Во время прослушивания песен из одной очереди, присутствует возможность создавать и управлять другими очередями. Присутствует поддержка нескольких очередей (максимум 20).
  • Простой интерфейс с минималистичным дизайном и удобной навигацией.
  • Управление гарнитурой.
  • Доступ к трекам из их содержащих папок.
  • Эквалайзер.
  • Встроенные тексты песен + поддержка LRC.
  • Возможность редактировать информацию о треке, какие как Название, Альбом, Исполнитель, Композитор и т.д. Вы также можете изменить обложку альбома.
  • Встроенный таймер сна.
  • Виджеты для домашнего экрана устройства.
  • Настраиваемый экран блокировки.
  • Светлая и темная тема оформления.
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