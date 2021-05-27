Автодок для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.11.4.1b | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:19,25 Мб
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Автодок - мобильный гараж для вашего автомобиля, в котором вы найдете все что нужно - от каталогов ТО и оригинальных запчастей до аксессуаров и инструментов, имеется широкий ассортимент товаров под любые задачи и требования. Доступен как самостоятельный поиск, так и помощь персонального менеджера. Для выбранной запчасти доступно несколько вариантов покупки — с разной стоимостью и временем доставки.

Основные возможности программы Автодок:

  • Каталоги ТО, оригинальных запчастей, шин и дисков, а также аксессуаров и инструментов персонально для вашего автомобиля.
  • Поиск лучших предложений товара от разных поставщиков. Присутствуют доступные аналоги.
  • Пополнение счёта с помощью электронных платежей.
  • Отслеживание текущего статуса вашего заказа и своевременные push-уведомления обо всех изменениях.
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