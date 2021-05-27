Автодок для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.11.4.1b | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Autodoc IT
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|19,25 Мб
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Автодок - мобильный гараж для вашего автомобиля, в котором вы найдете все что нужно - от каталогов ТО и оригинальных запчастей до аксессуаров и инструментов, имеется широкий ассортимент товаров под любые задачи и требования. Доступен как самостоятельный поиск, так и помощь персонального менеджера. Для выбранной запчасти доступно несколько вариантов покупки — с разной стоимостью и временем доставки.
Основные возможности программы Автодок:
- Каталоги ТО, оригинальных запчастей, шин и дисков, а также аксессуаров и инструментов персонально для вашего автомобиля.
- Поиск лучших предложений товара от разных поставщиков. Присутствуют доступные аналоги.
- Пополнение счёта с помощью электронных платежей.
- Отслеживание текущего статуса вашего заказа и своевременные push-уведомления обо всех изменениях.
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