Resume Builder - бесплатное приложение, которое поможет вам быстро создать профессиональное резюме в автономном режиме с более чем 130 цветными шаблонами. Можно создавать резюме для новичков и опытных специалистов, которые также включают описания должностей, и подробное перечисление ваших навыков.

Также приложение Resume Builder предоставляет вам различные шаблоны или форматы резюме.

Основные возможности Resume Builder: