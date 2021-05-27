Resume Builder для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,2 Мб
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Resume Builder - бесплатное приложение, которое поможет вам быстро создать профессиональное резюме в автономном режиме с более чем 130 цветными шаблонами. Можно создавать резюме для новичков и опытных специалистов, которые также включают описания должностей, и подробное перечисление ваших навыков.

Также приложение Resume Builder предоставляет вам различные шаблоны или форматы резюме.

Основные возможности Resume Builder:

  • Более 130 шаблонов резюме, включая формат сопроводительного письма для резюме.
  • Удобный интерфейс, приложение помогает вам заполнить все детали, такие как опыт работы и достижения в течение вашей рабочей карьеры, ваши личные хобби и интересы, ваши академические данные и профессиональные достижения.
  • Возможность создавать шаблоны CV.
  • Сгенерированное резюме в формате PDF можно отправить или сохранить с помощью предоставленных онлайн и оффлайн опций.
  • Создание, просмотр, копирование, управление и удаление профилей.
  • Создание резюме в автономном режиме.
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