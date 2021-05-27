Resume Builder для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nithra
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,2 Мб
|СКАЧАТЬ
Resume Builder - бесплатное приложение, которое поможет вам быстро создать профессиональное резюме в автономном режиме с более чем 130 цветными шаблонами. Можно создавать резюме для новичков и опытных специалистов, которые также включают описания должностей, и подробное перечисление ваших навыков.
Также приложение Resume Builder предоставляет вам различные шаблоны или форматы резюме.
Основные возможности Resume Builder:
- Более 130 шаблонов резюме, включая формат сопроводительного письма для резюме.
- Удобный интерфейс, приложение помогает вам заполнить все детали, такие как опыт работы и достижения в течение вашей рабочей карьеры, ваши личные хобби и интересы, ваши академические данные и профессиональные достижения.
- Возможность создавать шаблоны CV.
- Сгенерированное резюме в формате PDF можно отправить или сохранить с помощью предоставленных онлайн и оффлайн опций.
- Создание, просмотр, копирование, управление и удаление профилей.
- Создание резюме в автономном режиме.
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Admin
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