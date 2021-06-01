PixelLab для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|App Holdings
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|28,31 Мб
|СКАЧАТЬ
PixelLab - приложение, с помощью которого можно добавлять стильный текст (в том числе и 3D текст), формы, наклейки и рисунки на ваши фотографии. Доступен широкий выбор пресетов, шрифты, наклейки, фоны, более 60 уникальных опций, благодаря которым можно с легкостью создавать потрясающие изображения и удивлять своих друзей прямо с мобильного устройства.
Особенности программы PixelLab:
- Возможность добавить и настроить столько текстовых объектов, сколько необходимо.
- Создание 3D-текстов и возможность накладывать их поверх изображений.
- Текстовые эффекты, как например: Shadow, Inner Shadow, отражение, Emboss, 3D текст и пр.
- Возможность задавать цвет текста, будь то простой цвет, линейный градиент, радиальный градиент или текстуры.
- Выбор из более 100 шрифтов.
- Возможность добавлять и настраивать столько наклеек и смайликов, сколько необходимо.
- Импорт изображений.
- Выбор размера пера, цвет, вращать его, добавлять к нему тень к нему и пр.
- Изменение фона.
- Возможность сохранить свою работу как проект.
- Удаление фона с изображений.
- Редактирование перспективы изображения.
- Различные графические эффекты.
- Экспорт изображений.
- Создание мемов с помощью встроенных пресетов.
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Admin
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