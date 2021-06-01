PixelLab - приложение, с помощью которого можно добавлять стильный текст (в том числе и 3D текст), формы, наклейки и рисунки на ваши фотографии. Доступен широкий выбор пресетов, шрифты, наклейки, фоны, более 60 уникальных опций, благодаря которым можно с легкостью создавать потрясающие изображения и удивлять своих друзей прямо с мобильного устройства.

Особенности программы PixelLab: