PixelLab для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:28,31 Мб
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PixelLab - приложение, с помощью которого можно добавлять стильный текст (в том числе и 3D текст), формы, наклейки и рисунки на ваши фотографии. Доступен широкий выбор пресетов, шрифты, наклейки, фоны, более 60 уникальных опций, благодаря которым можно с легкостью создавать потрясающие изображения и удивлять своих друзей прямо с мобильного устройства.

Особенности программы PixelLab:

  • Возможность добавить и настроить столько текстовых объектов, сколько необходимо.
  • Создание 3D-текстов и возможность накладывать их поверх изображений.
  • Текстовые эффекты, как например: Shadow, Inner Shadow, отражение, Emboss, 3D текст и пр.
  • Возможность задавать цвет текста, будь то простой цвет, линейный градиент, радиальный градиент или текстуры.
  • Выбор из более 100 шрифтов.
  • Возможность добавлять и настраивать столько наклеек и смайликов, сколько необходимо.
  • Импорт изображений.
  • Выбор размера пера, цвет, вращать его, добавлять к нему тень к нему и пр.
  • Изменение фона.
  • Возможность сохранить свою работу как проект.
  • Удаление фона с изображений.
  • Редактирование перспективы изображения.
  • Различные графические эффекты.
  • Экспорт изображений.
  • Создание мемов с помощью встроенных пресетов.
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