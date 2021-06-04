Fitify Workouts для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.14.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Fitify Workouts s.r.o.
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|127,36 Мб
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Fitify Workouts - приложение, предлагающее тренировки и планы, с помощью которых можно тренироваться дома с использованием только веса вашего тела (без оборудования). Также программа предлагает тренировки и тренировочные программы с использованием снарядов для фитнеса, таких как: Гиря (Kettlebell), Подвесная система, Фитбол, Набивной мяч, Mассажный ролик, BOSU, Гантели и Штанга.
Приложение может использоваться для снижения веса, сжигания жира, увеличения мышечной массы и силы. Имея приложение для тренировок, содержащее более 900 упражнений, у вас всегда будут новые, интересные и эффективные ежедневные тренировки.
Основные возможности Fitify Workouts:
- Более 900 упражнений с собственным весом и снарядами для фитнеса.
- Персонализированный фитнес-план с учетом вашего опыта, цели и временных опций. Каждая тренировка создается с учетом вашего персонального уровня физической подготовки, чтобы вы достигли наилучших результатов.
- Более 20 предустановленных тренировок – выберите часть тела, тип тренировки и продолжительность.
- Более 15 предустановленных восстановительных упражнений (растяжка, йога и занятия с фоам роллерами).
- Возможность создания вашей собственной "индивидуальной тренировки" из нашей огромной базы упражнений.
- Работает в автономном режиме.
- Голосовой помощник.
- Видео уроки.
- Еженедельные планы тренировок, наполненные упражнениями для тренировки и восстановления.
- Высоко интенсивный интервальный тренинг, табата, силовые упражнения, упражнения по аэробике и восстановлению с легкими для повторения упражнениями на видео.
- Просмотр истории и отслеживание прогресса.
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Admin
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