Fitify Workouts - приложение, предлагающее тренировки и планы, с помощью которых можно тренироваться дома с использованием только веса вашего тела (без оборудования). Также программа предлагает тренировки и тренировочные программы с использованием снарядов для фитнеса, таких как: Гиря (Kettlebell), Подвесная система, Фитбол, Набивной мяч, Mассажный ролик, BOSU, Гантели и Штанга.

Приложение может использоваться для снижения веса, сжигания жира, увеличения мышечной массы и силы. Имея приложение для тренировок, содержащее более 900 упражнений, у вас всегда будут новые, интересные и эффективные ежедневные тренировки.

Основные возможности Fitify Workouts: