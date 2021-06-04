Sleep Monitor - приложение, которое помогает отслеживать и записывать подробности цикла сна. Присутствует умный будильник, который напомнит о необходимости пораньше лечь спать, и аккуратно разбудит вас утром. Кроме того, Sleep Monitor воспроизводит расслабляющую музыку, которая помогает вам лучше спать.

Ключевые особенности Sleep Monitor: