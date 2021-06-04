Sleep Monitor для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:10,06 Мб
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Sleep Monitor - приложение, которое помогает отслеживать и записывать подробности цикла сна. Присутствует умный будильник, который напомнит о необходимости пораньше лечь спать, и аккуратно разбудит вас утром. Кроме того, Sleep Monitor воспроизводит расслабляющую музыку, которая помогает вам лучше спать.

Ключевые особенности Sleep Monitor:

  • Еженедельная и ежемесячная статистика.
  • Записывает храп, разговоры во сне или звуки скрежета зубами, издаваемые во время вашего сна.
  • Возможность записывать привычки, которые могут повлиять на качество вашего сна, например перед сном вы пьете, едите, занимаетесь спортом, имеете какое-либо патологическое состояние или подавленные эмоции.
  • Отслеживание циклов сна. Sleep Monitor использует датчики микрофона и акселератора для измерения движений тела и изменений шума окружающей среды, а затем помогает вам распознать стадии вашего сна.
  • Умный будильник.
  • Возможность слушать перед сном качественную расслабляющую музыку.
  • Возможность делать краткие заметки перед сном.
  • Настройка факторов сна (Pro-версия).
  • Скачивание аудиозаписей (Pro-версия).
  • Резервные копии всех записей сна (Pro-версия).
  • Разблокирование всей музыку для сна, заметок о сне, тенденции сна (Pro-версия).
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