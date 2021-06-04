Sleep Monitor для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SM Health Team
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|10,06 Мб
|СКАЧАТЬ
Sleep Monitor - приложение, которое помогает отслеживать и записывать подробности цикла сна. Присутствует умный будильник, который напомнит о необходимости пораньше лечь спать, и аккуратно разбудит вас утром. Кроме того, Sleep Monitor воспроизводит расслабляющую музыку, которая помогает вам лучше спать.
Ключевые особенности Sleep Monitor:
- Еженедельная и ежемесячная статистика.
- Записывает храп, разговоры во сне или звуки скрежета зубами, издаваемые во время вашего сна.
- Возможность записывать привычки, которые могут повлиять на качество вашего сна, например перед сном вы пьете, едите, занимаетесь спортом, имеете какое-либо патологическое состояние или подавленные эмоции.
- Отслеживание циклов сна. Sleep Monitor использует датчики микрофона и акселератора для измерения движений тела и изменений шума окружающей среды, а затем помогает вам распознать стадии вашего сна.
- Умный будильник.
- Возможность слушать перед сном качественную расслабляющую музыку.
- Возможность делать краткие заметки перед сном.
- Настройка факторов сна (Pro-версия).
- Скачивание аудиозаписей (Pro-версия).
- Резервные копии всех записей сна (Pro-версия).
- Разблокирование всей музыку для сна, заметок о сне, тенденции сна (Pro-версия).
Дневник артериального давления 1.4.0
Полезный инструмент для отслеживания состояния своего здоровья, с помощью которого можно...
Бесплатный набор из 12 настраиваемых успокаивающих звуков природы, благодаря которым...
Простое в использовании и абсолютно бесплатное приложение для Android-устройств, которое...
Таймер Табата – методика Идзуми Табата позволяет улучшить физические показатели...
Справочник заболеваний – подробное описание большого количества заболеваний, включая...
Реально ли подтянуться 100 раз? Данное приложение предлагает уникальный алгоритм,...
Отзывы о программе Sleep Monitor
Admin
Отзывов о программе Sleep Monitor 1.6.0 пока нет, можете добавить...