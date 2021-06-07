Правильное питание для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.22 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DIL
|Категория:
|Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,4 Мб
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Правильное питание - сборник бесплатных рецептов правильного питания, который включает в себя рецепты курицы, мяса, рыбы, диетические рецепты салатов, супов, легких и простых перекусов, диетических праздничных блюд, рецепты напитков.
Возможности приложения Правильное питание:
- Все рецепты правильного питания с фото и пошаговой инструкцией приготовления, указана калорийность блюда и количество порций.
- Рецепты разделены на категории для удобного использования.
- Наличие удобного поиска по названиям и по ингредиентам, который упрощает выбор рецептов.
- Возможность выбирать понравившиеся рецепты и сохранять их в Избранные.
- Возможность составлять план покупок продуктов для приготовления рецептов при походе в магазин. Вы можете сохранять приготовленные Вами рецепты.
- Возможность делиться своими собственными рецептами, а также оставлять оценки и отзывы другим рецептам.
- Встроенная таблица калорийности продуктов.
- Работает без интернета и любимые рецепты на каждый день всегда будут с Вами даже оффлайн.
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Admin
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