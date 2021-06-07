Правильное питание для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.22 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Кулинария, напитки
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Размер:7,4 Мб
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Правильное питание - сборник бесплатных рецептов правильного питания, который включает в себя рецепты курицы, мяса, рыбы, диетические рецепты салатов, супов, легких и простых перекусов, диетических праздничных блюд, рецепты напитков.

Возможности приложения Правильное питание:

  • Все рецепты правильного питания с фото и пошаговой инструкцией приготовления, указана калорийность блюда и количество порций.
  • Рецепты разделены на категории для удобного использования.
  • Наличие удобного поиска по названиям и по ингредиентам, который упрощает выбор рецептов.
  • Возможность выбирать понравившиеся рецепты и сохранять их в Избранные.
  • Возможность составлять план покупок продуктов для приготовления рецептов при походе в магазин. Вы можете сохранять приготовленные Вами рецепты.
  • Возможность делиться своими собственными рецептами, а также оставлять оценки и отзывы другим рецептам.
  • Встроенная таблица калорийности продуктов.
  • Работает без интернета и любимые рецепты на каждый день всегда будут с Вами даже оффлайн.
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Отзывы о программе Правильное питание

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