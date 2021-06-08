Моя машина для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12,76 Мб
СКАЧАТЬ
Моя машина скриншот № 1
Моя машина скриншот № 2
Моя машина скриншот № 3
Моя машина скриншот № 4

Моя машина - мобильное приложение, которое позволяет быстро и удобно вести учет расхода топлива, а также осуществлять учет затрат на автомобиль. Кроме того программа помогает упростить процесс технического обслуживания автомобиля, и дает возможность контролировать заправки, техническое обслуживание, формировать отчеты и важные события для вашего автомобиля.

Основные преимущества приложения Моя машина:

  • Удобный процесс ведения учета событий и затрат вашего автомобиля (заправки, замены масла, ремонты, мойки, тюнинг и т.д.).
  • Возможность контролировать затраты на одно или более транспортные средства.
  • Полные отчеты о заправках, расходах и обслуживании.
  • Расчет автономии Ваших транспортных средств непосредственно в приложении.
  • Автоматическая синхронизация данных между устройствами.
  • Расход топлива не только на обычных машинах, но и на двухтопливных(ГБО) автомобилях.
ТОП-сегодня раздела "Авто"
 

скачать Car Scanner ELM OBD2Car Scanner ELM OBD2 1.77.5

Мобильное приложение для профессиональной диагностики автомобиля. Присутствует...

скачать АвтодокАвтодок 1.11.4.1b

Приложение для автолюбителей, которое предлагает от каталогов ТО и оригинальных...

скачать Антирадар СтрелкаАнтирадар Стрелка 5.98

Антирадар Стрелка – если вы много времени проводите в дороге, то приложение поможет...

скачать Где ГАИГде ГАИ 2.1.3

Где ГАИ – отличный помощник для водителей, показывающий посты ГАИ и ГИБДД. С приложением,...

скачать Рэй.Экзамен ПДД 2021 - Билеты ГИБДДРэй.Экзамен ПДД 2021 - Билеты ГИБДД 4.4.4

Экзамен ПДД 2021 - Билеты ГИБДД – поможет выучить Правила дорожного движения и...

скачать Pit-Stop ПДД КазахстанPit-Stop ПДД Казахстан 2.6.2

Pit-Stop ПДД Казахстан - отличное приложение для всех автолюбителей, которые уже имеют опыт...

Отзывы о программе Моя машина

Admin

Отзывов о программе Моя машина 1.2.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв