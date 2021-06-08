Моя машина - мобильное приложение, которое позволяет быстро и удобно вести учет расхода топлива, а также осуществлять учет затрат на автомобиль. Кроме того программа помогает упростить процесс технического обслуживания автомобиля, и дает возможность контролировать заправки, техническое обслуживание, формировать отчеты и важные события для вашего автомобиля.

Основные преимущества приложения Моя машина: