Моя машина для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Станислав Ткачук
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12,76 Мб
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Моя машина - мобильное приложение, которое позволяет быстро и удобно вести учет расхода топлива, а также осуществлять учет затрат на автомобиль. Кроме того программа помогает упростить процесс технического обслуживания автомобиля, и дает возможность контролировать заправки, техническое обслуживание, формировать отчеты и важные события для вашего автомобиля.
Основные преимущества приложения Моя машина:
- Удобный процесс ведения учета событий и затрат вашего автомобиля (заправки, замены масла, ремонты, мойки, тюнинг и т.д.).
- Возможность контролировать затраты на одно или более транспортные средства.
- Полные отчеты о заправках, расходах и обслуживании.
- Расчет автономии Ваших транспортных средств непосредственно в приложении.
- Автоматическая синхронизация данных между устройствами.
- Расход топлива не только на обычных машинах, но и на двухтопливных(ГБО) автомобилях.
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Отзывы о программе Моя машина
Admin
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