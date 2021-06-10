F-Secure Internet Security для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 49.99 евро
Ограничение:30 дней
Версия:18.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Комплексная защита
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
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F-Secure Internet Security - мощная комплексная защита компьютера для безопасного веб-серфинга в Интернете, а также при совершении покупок, банковских операций и использовании социальных сетей.

Основные возможности F-Secure Internet Security:

  • Защита от вирусов и шпионских программ с помощью антивируса и антишпиона с движком Avira, антивирусного сканера электронной почты, анти-руткита Blackligh и технологии DeepGuard проактивной защиты от новых и неизвестных угроз (угроз "нулевого дня").
  • Настройка брандмауэра Windows.
  • Наличие функций для расширенной защиты сети, контроля приложений, предотвращения вторжений и контроля модемных соединений.
  • Наличие функции Родительского контроля.
  • Блокирование вредоносных веб-страниц и отображение рейтинга безопасности для веб-сайтов.
  • Защита банковских операций от вредоносных действий во время использования услуг онлайн-банкинга и осуществления онлайн-транзакций.
  • Ограничение времени просмотра. Можно контролировать количество времени, проводимое в Интернете, а также задать отдельные ограничения для каждой учетной записи пользователя Windows на компьютере.
  • Можно контролировать разрешенные для просмотра страницы в Интернете.
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