F-Secure Internet Security для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 49.99 евро
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|18.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|F-Secure Corporation
|Категория:
|Комплексная защита
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|1,73 Мб
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F-Secure Internet Security - мощная комплексная защита компьютера для безопасного веб-серфинга в Интернете, а также при совершении покупок, банковских операций и использовании социальных сетей.
Основные возможности F-Secure Internet Security:
- Защита от вирусов и шпионских программ с помощью антивируса и антишпиона с движком Avira, антивирусного сканера электронной почты, анти-руткита Blackligh и технологии DeepGuard проактивной защиты от новых и неизвестных угроз (угроз "нулевого дня").
- Настройка брандмауэра Windows.
- Наличие функций для расширенной защиты сети, контроля приложений, предотвращения вторжений и контроля модемных соединений.
- Наличие функции Родительского контроля.
- Блокирование вредоносных веб-страниц и отображение рейтинга безопасности для веб-сайтов.
- Защита банковских операций от вредоносных действий во время использования услуг онлайн-банкинга и осуществления онлайн-транзакций.
- Ограничение времени просмотра. Можно контролировать количество времени, проводимое в Интернете, а также задать отдельные ограничения для каждой учетной записи пользователя Windows на компьютере.
- Можно контролировать разрешенные для просмотра страницы в Интернете.
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