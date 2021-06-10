Pocket Paint - бесплатный и удобный в работе графический редактор для Android, который позволяет делать части рисунка прозрачными и масштабировать вплоть до уровня пикселей. Программа интегрирована в Pocket Code, но также может использоваться и сама по себе. Изображения сохраняются в Фотографиях и Галерее, как и в папке "Pocket Paint".

Особенности приложения Pocket Paint: