Pocket Paint для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,18 Мб
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Pocket Paint скриншот № 4

Pocket Paint - бесплатный и удобный в работе графический редактор для Android, который позволяет делать части рисунка прозрачными и масштабировать вплоть до уровня пикселей. Программа интегрирована в Pocket Code, но также может использоваться и сама по себе. Изображения сохраняются в Фотографиях и Галерее, как и в папке "Pocket Paint".

Особенности приложения Pocket Paint:

  • Возможность делать части рисунка прозрачными и масштабировать вплоть до уровня пикселей.
  • Инструменты: кисть, пипетка, штамп, круг/эллипс, обрезка, перелистывание, приближение, линия, курсор, заливка, прямоугольник, вставка изображения, ластик, перемещение и вращение.
  • Рисование в режиме full screen (на весь экран).
  • Настройка толщины и формы линии.
  • Выбор цвета из палитры или задание RGB-значений вручную.
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