Pocket Paint для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Catrobat
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,18 Мб
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Pocket Paint - бесплатный и удобный в работе графический редактор для Android, который позволяет делать части рисунка прозрачными и масштабировать вплоть до уровня пикселей. Программа интегрирована в Pocket Code, но также может использоваться и сама по себе. Изображения сохраняются в Фотографиях и Галерее, как и в папке "Pocket Paint".
Особенности приложения Pocket Paint:
- Возможность делать части рисунка прозрачными и масштабировать вплоть до уровня пикселей.
- Инструменты: кисть, пипетка, штамп, круг/эллипс, обрезка, перелистывание, приближение, линия, курсор, заливка, прямоугольник, вставка изображения, ластик, перемещение и вращение.
- Рисование в режиме full screen (на весь экран).
- Настройка толщины и формы линии.
- Выбор цвета из палитры или задание RGB-значений вручную.
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Admin
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