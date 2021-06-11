Bluetooth Version Finder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Sordum
|Категория:
|Wi-Fi, Bluetooth
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|453 Кб
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Определение версии Bluetooth вручную через диспетчер устройств Windows отнимает много времени, и может быть не совсем понятен пользователям, не очень хорошо разбирающихся в ПК, поэтому была разработана портативная программа Bluetooth Version Finder.
Это самый простой и быстрый метод поиска номера версии Bluetooth. Просто скачайте и распакуйте программу, затем нажмите кнопку "Запустить", и она покажет номер версии Bluetooth.
Программа не предлагает других функций, кроме предоставления номера версии. В том случае, если невозможно предоставить информацию об устройстве, подключенном к вашему ПК, вы увидите знак вопроса и отметку о том, что устройство не было найдено.
В целом, данная утилита дублирует ручной поиск версии Bluetooth через диспетчер устройств Windows, но позволяет быстрее и удобнее выполнять поиск и делать это за меньшее количество шагов.
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Admin
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