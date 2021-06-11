Определение версии Bluetooth вручную через диспетчер устройств Windows отнимает много времени, и может быть не совсем понятен пользователям, не очень хорошо разбирающихся в ПК, поэтому была разработана портативная программа Bluetooth Version Finder.

Это самый простой и быстрый метод поиска номера версии Bluetooth. Просто скачайте и распакуйте программу, затем нажмите кнопку "Запустить", и она покажет номер версии Bluetooth.

Программа не предлагает других функций, кроме предоставления номера версии. В том случае, если невозможно предоставить информацию об устройстве, подключенном к вашему ПК, вы увидите знак вопроса и отметку о том, что устройство не было найдено.

В целом, данная утилита дублирует ручной поиск версии Bluetooth через диспетчер устройств Windows, но позволяет быстрее и удобнее выполнять поиск и делать это за меньшее количество шагов.