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Bluetooth Version Finder для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Wi-Fi, Bluetooth
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:453 Кб
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Bluetooth Version Finder скриншот № 1

Определение версии Bluetooth вручную через диспетчер устройств Windows отнимает много времени, и может быть не совсем понятен пользователям, не очень хорошо разбирающихся в ПК, поэтому была разработана портативная программа Bluetooth Version Finder.

Это самый простой и быстрый метод поиска номера версии Bluetooth. Просто скачайте и распакуйте программу, затем нажмите кнопку "Запустить", и она покажет номер версии Bluetooth.

Программа не предлагает других функций, кроме предоставления номера версии. В том случае, если невозможно предоставить информацию об устройстве, подключенном к вашему ПК, вы увидите знак вопроса и отметку о том, что устройство не было найдено.

В целом, данная утилита дублирует ручной поиск версии Bluetooth через диспетчер устройств Windows, но позволяет быстрее и удобнее выполнять поиск и делать это за меньшее количество шагов.

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