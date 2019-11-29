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MyPublicWiFi 20.0
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4.01 из 5, всего оценок - 210
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- Рейтинг программы - 4.01 из 5
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MyPublicWiFi - бесплатная программа, которая превратит ваш ПК в точку доступа Wi-Fi с брандмауэром и возможностью отслеживания адресов посещенных сайтов.
Отличное решение для организации временной точки выхода в интернет в гостинице или на массовых мероприятиях, либо для расширения Wi-Fi покрытия в вашем доме. Есть возможность ограничить доступа пользователей к определенным серверам, а также предотвратить использование определенных интернет-сервисов, например, обмен файлами. Имеет простой интуитивно понятный интерфейс - чтобы организовать точку доступа, вам достаточно указать имя сети и пароль доступа к ней.
Особенности:
- Создание личной WiFi точки доступа.
- Создание «хотспота» Wi-Fi полностью автоматизировано.
- Имеет мощный встроенный фаерволл.
- Фиксирование всех посещенных URL через ваш хотспот.
- Ведение логов. Все действия записываются в текстовый файл.
- Поддержка шифрования WPA2.
- Просмотр данных подсоединившихся пользователей (IP и Mac адрес, имя устройства и т.д.).
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Отзывы о программе MyPublicWiFi
borovic про MyPublicWiFi 5.1 [07-10-2019]
Мальчишки и дефченки не партесь! Ежели ваша сетевая карта не содержит модема - ничего не получиться с раздачей.
Эта прога фейк!!!
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Yagozinsky про MyPublicWiFi 5.1 [19-04-2019]
Windows базовая - не хочет)
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Дед Панас про MyPublicWiFi 5.1 [05-05-2018]
Все встало, 7 Винда. Пакеты на Андроид и обратно летают, но раздачи инета нет! В настройках Центра управления сетями так и написано(( Третья зеленая галочка на интерфейсе проги так и не появилась... Запускал от имени Админа.
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Т про MyPublicWiFi 5.1 [08-08-2017]
Раньше раюотала, потом перестала, Переустанавливаю - требует какой-то ndiskhaz.sys нигде не могу найти. проще купить wifi роутер и не клевать мозги.
25 | 7 | Ответить
Goni про MyPublicWiFi 5.1 [22-07-2017]
Скачала прогу, ввела пароль, раздаю на телефон, но почему ему не удается подключиться?
30 | 17 | Ответить
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