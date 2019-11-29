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MyPublicWiFi для Windows

MyPublicWiFi 20.0

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Описание MyPublicWiFi 20.0Описание   Скачать MyPublicWiFi 20.0СКАЧАТЬ (2,85 Мб) Скриншоты MyPublicWiFi 20.0Скриншоты (2)   Статистика MyPublicWiFi 20.0Статистика   Отзывы о MyPublicWiFi 20.0Отзывы (27)  
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4.01 из 5, всего оценок - 210
  • Рейтинг программы - 4.01 из 5
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MyPublicWiFi - бесплатная программа, которая превратит ваш ПК в точку доступа Wi-Fi с брандмауэром и возможностью отслеживания адресов посещенных сайтов.

Отличное решение для организации временной точки выхода в интернет в гостинице или на массовых мероприятиях, либо для расширения Wi-Fi покрытия в вашем доме. Есть возможность ограничить доступа пользователей к определенным серверам, а также предотвратить использование определенных интернет-сервисов, например, обмен файлами. Имеет простой интуитивно понятный интерфейс - чтобы организовать точку доступа, вам достаточно указать имя сети и пароль доступа к ней.

Особенности:

  • Создание личной WiFi точки доступа.
  • Создание «хотспота» Wi-Fi полностью автоматизировано.
  • Имеет мощный встроенный фаерволл.
  • Фиксирование всех посещенных URL через ваш хотспот.
  • Ведение логов. Все действия записываются в текстовый файл.
  • Поддержка шифрования WPA2.
  • Просмотр данных подсоединившихся пользователей (IP и Mac адрес, имя устройства и т.д.).
MyPublicWiFi
MyPublicWiFi
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)35 / 188 517
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi, Bluetooth
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Отзывы о программе MyPublicWiFi

borovic про MyPublicWiFi 5.1 [07-10-2019]

Мальчишки и дефченки не партесь! Ежели ваша сетевая карта не содержит модема - ничего не получиться с раздачей.
Эта прога фейк!!!
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Yagozinsky про MyPublicWiFi 5.1 [19-04-2019]

Windows базовая - не хочет)
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Дед Панас про MyPublicWiFi 5.1 [05-05-2018]

Все встало, 7 Винда. Пакеты на Андроид и обратно летают, но раздачи инета нет! В настройках Центра управления сетями так и написано(( Третья зеленая галочка на интерфейсе проги так и не появилась... Запускал от имени Админа.
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Т про MyPublicWiFi 5.1 [08-08-2017]

Раньше раюотала, потом перестала, Переустанавливаю - требует какой-то ndiskhaz.sys нигде не могу найти. проще купить wifi роутер и не клевать мозги.
25 | 7 | Ответить

Goni про MyPublicWiFi 5.1 [22-07-2017]

Скачала прогу, ввела пароль, раздаю на телефон, но почему ему не удается подключиться?
30 | 17 | Ответить

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