SHAREit - отличное кросс-платформенное приложение, позволяющее удобно и быстро обмениваться файлами между различными устройствами по единой Wi-Fi-сети: смартфоны, планшеты, стационарные ПК и т.д. Какие-либо ограничения на количество передаваемых файлов и объем задействованного трафика отсутствуют, что дает возможность обмениваться файлами в любое удобное время.

Особенностью программы является высокая скорость передачи данных, которая может достигать 20 Mб/с и даже выше, что значительно превышает скорость обмена файлами как по технологии ИК, так и Bluetooth.

Несомненный плюс программы - обмен данными между устройствами, работающими на разных операционных системах - Windows, Android, iOS, Windows Phone. Просто установите на нужных устройствах эту программу, создайте на них точку доступа Wi-Fi, подключитесь с другого устройства и передавайте любые файлы. Интерфейс приложения очень прост и содержит подсказки для выбора правильного действия, что позволит быстро освоить возможности этого инструмента обмена данными.

В целом, теперь передавать любые файлы и данные (фотографии, видео, музыка, контакты, сообщения, приложения и т.д.) очень легко и для этого не нужны дополнительные средства или приспособления: SHAREit поможет все сделать быстро и комфортно в несколько кликов.