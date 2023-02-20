SHAREit для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.90/5 голосов - 268
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Wi-Fi, Bluetooth - Торрент клиенты, файловый обмен
Загрузок (сегодня/всего):9 / 127 371 | Статистика
Размер:15,17 Мб
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SHAREit - отличное кросс-платформенное приложение, позволяющее удобно и быстро обмениваться файлами между различными устройствами по единой Wi-Fi-сети: смартфоны, планшеты, стационарные ПК и т.д. Какие-либо ограничения на количество передаваемых файлов и объем задействованного трафика отсутствуют, что дает возможность обмениваться файлами в любое удобное время.

Особенностью программы является высокая скорость передачи данных, которая может достигать 20 Mб/с и даже выше, что значительно превышает скорость обмена файлами как по технологии ИК, так и Bluetooth.

Несомненный плюс программы - обмен данными между устройствами, работающими на разных операционных системах - Windows, Android, iOS, Windows Phone. Просто установите на нужных устройствах эту программу, создайте на них точку доступа Wi-Fi, подключитесь с другого устройства и передавайте любые файлы. Интерфейс приложения очень прост и содержит подсказки для выбора правильного действия, что позволит быстро освоить возможности этого инструмента обмена данными.

В целом, теперь передавать любые файлы и данные (фотографии, видео, музыка, контакты, сообщения, приложения и т.д.) очень легко и для этого не нужны дополнительные средства или приспособления: SHAREit поможет все сделать быстро и комфортно в несколько кликов.

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Отзывы о программе SHAREit

артем про SHAREit 4.0.6.177 / 3.5.0.1144 [06-06-2022]

програма просто супер
| 4 | Ответить

Знаток про SHAREit 3.5.0.1144 / 4.0.6.177 [10-04-2018]

Посмотрел скриншоты (снимки экранов), я понял, лучше пользоваться программой "AirDroid".
Взаимодействие с ней возникает очень просто,
с помощью ссылки, наподобие этой:http://192.168.0.100:8888/

Большой плюс, чтоб можно скачать все программы, которые были установлены. Очень удобно, не лезть лишний раз в гугл-плей.
4 | 8 | Ответить

Денис Фитин про SHAREit 3.5.0.1144 / 4.0.6.177 [08-11-2017]

Отличный сайт,тут хоть отзывы нормально почитать можно и программки подобрать
12 | 8 | Ответить

zubrik007 про SHAREit 3.5.0.1144 / 4.0.5.171 [29-06-2017]

программа не плохая, но обмен файлами между ноутбуком и смартфоном медленней чем смартфон-смартфон, преимущество, сохранение файлов на ноутбуке перед перепрошивкой смартфона.
14 | 5 | Ответить

Фёдор про SHAREit 3.5.0.1144 / 4.0.5.171 [24-06-2017]

Мне не понравился.Что то долго происходит"стыковка".
13 | 6 | Ответить

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