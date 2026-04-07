Intel Wireless Bluetooth Drivers для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:24.30.1
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Wi-Fi, Bluetooth
Размер:69.22 Мб
Intel Wireless Bluetooth Drivers — это программный пакет, предназначенный для установки и обновления драйверов Bluetooth на устройствах с адаптерами Intel. Программа обеспечивает корректную работу беспроводного соединения между компьютером и периферийными устройствами, такими как наушники, клавиатуры, мыши и другие аксессуары.

Драйверы включают набор компонентов для различных моделей адаптеров Intel и Intel Killer, при этом конкретная версия устанавливаемого драйвера зависит от используемого оборудования.

Возможности Intel Wireless Bluetooth Drivers:

  • поддержка адаптеров Intel Wireless Bluetooth и Intel Killer;
  • установка и обновление драйверов Bluetooth;
  • совместимость с Windows 10 и Windows 11;
  • обеспечение стабильного подключения Bluetooth-устройств;
  • включение драйверов для различных моделей адаптеров в одном пакете;
  • регулярные обновления для повышения безопасности и совместимости;
  • ограниченная поддержка устаревших устройств.
Примечание: Начиная с определённых версий, поддержка некоторых устаревших адаптеров ограничена или прекращена, а обновления для них выпускаются только в рамках устранения уязвимостей. Перед установкой рекомендуется проверить совместимость устройства и разрядность операционной системы.
