Intel Wireless Bluetooth Drivers для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|24.30.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Intel Corporation
|Категория:
|Wi-Fi, Bluetooth
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|69.22 Мб
|СКАЧАТЬ
Intel Wireless Bluetooth Drivers — это программный пакет, предназначенный для установки и обновления драйверов Bluetooth на устройствах с адаптерами Intel. Программа обеспечивает корректную работу беспроводного соединения между компьютером и периферийными устройствами, такими как наушники, клавиатуры, мыши и другие аксессуары.
Драйверы включают набор компонентов для различных моделей адаптеров Intel и Intel Killer, при этом конкретная версия устанавливаемого драйвера зависит от используемого оборудования.
Возможности Intel Wireless Bluetooth Drivers:
- поддержка адаптеров Intel Wireless Bluetooth и Intel Killer;
- установка и обновление драйверов Bluetooth;
- совместимость с Windows 10 и Windows 11;
- обеспечение стабильного подключения Bluetooth-устройств;
- включение драйверов для различных моделей адаптеров в одном пакете;
- регулярные обновления для повышения безопасности и совместимости;
- ограниченная поддержка устаревших устройств.
MyPublicWiFi - программа, с помощью которой можно расшарить Wi-Fi с Вашего ПК, создав временную...
BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить...
SHAREit - отличная программа для быстрого и удобного обмена файлами в одной Wi-Fi сети между...
InSSIDer - полезное приложение, благодаря которому можно легко выбрать лучшую из доступных Wi-Fi...
Connectify - приложение, благодаря которому можно быстро и легко организовать доступ к сети...
Полезная утилита для поиска доступных Wi-Fi точек доступа, а также отображения различной...
Отзывы о программе Intel Wireless Bluetooth Drivers
Admin
Отзывов о программе Intel Wireless Bluetooth Drivers 24.30.1 пока нет, можете добавить...