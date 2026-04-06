Intel Wireless Wi-Fi Drivers — комплект драйверов и утилит для беспроводных сетевых адаптеров Intel. Программное обеспечение обеспечивает стабильное подключение к Wi-Fi и корректное взаимодействие оборудования с операционной системой. Поддерживаются как встроенные адаптеры в ноутбуках, так и внешние устройства, подключаемые через PCI или USB.

В состав пакета входит инструмент управления подключениями, позволяющий настраивать параметры сети и работать с профилями. Пользователь может создавать, сохранять и переносить конфигурации между устройствами. Для диагностики предусмотрены встроенные средства проверки и устранения неполадок, которые помогают определить причину отсутствия соединения или нестабильной работы сети.

Список основных возможностей Intel Wireless Wi-Fi Drivers: