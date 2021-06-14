Defender Exclusion Tool для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sordum
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|434 Кб
|СКАЧАТЬ
Defender Exclusion Tool - небольшая портативная утилита, которая существенно упрощает процесс добавления в исключения сканируемых папок и файлов для антивирусов Microsoft Security Essentials или Microsoft Defender.
Чтобы удалить перечисленные файлы или папки, вы можете выбрать элемент в списке и использовать кнопку "Удалить" (кнопка "Минус") или щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать функцию "Удалить выбранное".
Также присутствует возможность добавить пункт "Исключение защитника" в контекстное меню, для этого воспользуйтесь функцией "Параметры - Добавить в Контекстное меню - Добавить в Контекстное меню файла и Добавить в Контекстное меню папки". После этого щелкните правой кнопкой мыши любой файл или папку, чтобы добавить его в список исключений Microsoft Defender.
После исключения файлов и папок из сканирования Microsoft Defender Antivirus можно использовать функцию Export fature для сохранения всех ваших настроек. В будущем, если вы захотите использовать эти настройки снова для проверки после сброса системы, вы можете использовать функцию Import.
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