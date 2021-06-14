Defender Exclusion Tool для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:434 Кб
СКАЧАТЬ
Defender Exclusion Tool скриншот № 1
Defender Exclusion Tool скриншот № 2
Defender Exclusion Tool скриншот № 3

Defender Exclusion Tool - небольшая портативная утилита, которая существенно упрощает процесс добавления в исключения сканируемых папок и файлов для антивирусов Microsoft Security Essentials или Microsoft Defender.

Чтобы удалить перечисленные файлы или папки, вы можете выбрать элемент в списке и использовать кнопку "Удалить" (кнопка "Минус") или щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать функцию "Удалить выбранное".

Также присутствует возможность добавить пункт "Исключение защитника" в контекстное меню, для этого воспользуйтесь функцией "Параметры - Добавить в Контекстное меню - Добавить в Контекстное меню файла и Добавить в Контекстное меню папки". После этого щелкните правой кнопкой мыши любой файл или папку, чтобы добавить его в список исключений Microsoft Defender.

После исключения файлов и папок из сканирования Microsoft Defender Antivirus можно использовать функцию Export fature для сохранения всех ваших настроек. В будущем, если вы захотите использовать эти настройки снова для проверки после сброса системы, вы можете использовать функцию Import.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать AdwCleanerAdwCleaner 8.2

AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые...

скачать ESET UninstallerESET Uninstaller 8.0.9.0

ESET Uninstaller - небольшая утилита для полной деинсталляции антивирусных продуктов вендора ESET...

скачать Avast ClearAvast Clear 2021 (21.4.6266)

Avast Clear - утилита для удаления приложений avast, когда стандартным путём из панели управления Windows удалить невозможно...

скачать My LockboxMy Lockbox 4.3.7

My Lockbox - бесплатная программа, которая служит для скрытия и защиты паролем директорий, и...

скачать Генератор паролейГенератор паролей 1.2

Генератор паролей - крошечная утилита для генерирования паролей разной сложности...

скачать Hide IP EasyHide IP Easy 5.5.7.8

Hide IP Easy - утилита, которая позволяет обеспечить анонимность при работе в сети Интернет,...

Отзывы о программе Defender Exclusion Tool

Admin

Отзывов о программе Defender Exclusion Tool 1.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв