Defender Exclusion Tool - небольшая портативная утилита, которая существенно упрощает процесс добавления в исключения сканируемых папок и файлов для антивирусов Microsoft Security Essentials или Microsoft Defender.

Чтобы удалить перечисленные файлы или папки, вы можете выбрать элемент в списке и использовать кнопку "Удалить" (кнопка "Минус") или щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать функцию "Удалить выбранное".

Также присутствует возможность добавить пункт "Исключение защитника" в контекстное меню, для этого воспользуйтесь функцией "Параметры - Добавить в Контекстное меню - Добавить в Контекстное меню файла и Добавить в Контекстное меню папки". После этого щелкните правой кнопкой мыши любой файл или папку, чтобы добавить его в список исключений Microsoft Defender.

После исключения файлов и папок из сканирования Microsoft Defender Antivirus можно использовать функцию Export fature для сохранения всех ваших настроек. В будущем, если вы захотите использовать эти настройки снова для проверки после сброса системы, вы можете использовать функцию Import.