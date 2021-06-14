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Звуки дождя для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.3.RC-GP-Free(63) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:29,59 Мб
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Звуки дождя - приложение для расслабления тела и ума, благодаря красивым высококачественным звукам дождя. Программа включает в себя тщательно отобранные звуки разных видов дождя (с возможностью индивидуальной настройки), которые идеально подойдут для отдыха или сна (гроза, моросящий дождь, дождь по палатке, спокойный пляж, спокойная вода, дождь по тротуару, крыше и пр.).

Основные возможности приложения Звуки дождя:

  • Высококачественные звуки дождя.
  • Двенадцать разных звуков дождя (Идеальный шторм, Дождь по окну, Дождь на листьях, Легкий дождь, Вечернее озеро, Дождь на крыше, Дождь по тротуару, Спокойный пляж, Спокойная вода, Дождь по палатке, Дождь в океане, Дождливый вечер, Гроза).
  • Возможность настройки звуков.
  • Дополнительные фоновые треки с фортепиано.
  • Простой и красивый дизайн.
  • Таймер автоматического отключения приложения.
  • Красивые фоновые изображения.
  • Установка на SD-карту.
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