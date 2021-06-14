Звуки дождя - приложение для расслабления тела и ума, благодаря красивым высококачественным звукам дождя. Программа включает в себя тщательно отобранные звуки разных видов дождя (с возможностью индивидуальной настройки), которые идеально подойдут для отдыха или сна (гроза, моросящий дождь, дождь по палатке, спокойный пляж, спокойная вода, дождь по тротуару, крыше и пр.).

Основные возможности приложения Звуки дождя: