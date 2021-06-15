Folder Painter для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,28 Мб
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Folder Painter скриншот № 1
Folder Painter скриншот № 2

Folder Painter - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет изменить внешний вид ваших папок, выбрав собственный цвет, благодаря чему можно будет быстрее находить нужную папку. Причем можно будет легко вернуть первоначальный вид каталогов на вашем ПК.

С помощью этого приложения вы можете назначить любой цвет часто используемым папкам, например, папка "Финансы" может быть зеленой (как деньги), а папка "Задачи" - красной. После этого вам больше не придется бегать глазами по множеству папок, чтобы добраться до любимой папки. Разный цвет выделит папку, и вы сможете быстро найти ее.

Folder Painter - это простая в использовании портативная программа, которая позволяет изменить цвет иконки, представляющей выбранную папку, на любой понравившийся вам цвет.

  • После загрузки распакуйте и запустите соответствующий exe-файл "FolderPainter_x86 или FolderPainter_x64.exe". Вы можете выбрать пакет иконок из левой панели, по умолчанию доступны 3 пакета иконок, но всего вы можете загрузить 21 пакет иконок.
  • Используйте кнопку "установить", чтобы добавить Folder Painter в контекстное меню, после чего щелкните правой кнопкой мыши любую папку, чтобы открыть ее контекстное меню, которое теперь будет включать опцию "Изменить значок папки".

В подменю есть несколько цветов для выбора. Выберите цвет, чтобы добавить его в папку. Чтобы вернуться к цвету по умолчанию, нажмите на опцию "Default Folder Icon" в контекстном меню. Чтобы удалить Folder Painter из меню правой кнопкой мыши, просто воспользуйтесь кнопкой Uninstall.

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