Match Masters для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.508 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:88,01 Мб
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Match Masters - играйте в реальном времени с людьми со всего мира в онлайн игре 3-в-ряд, и докажите свое мастерство в игре против других игроков.

Игроки по очереди совершают ходы на одной игровой доске, поэтому выбор, который они делают, влияет на других игроков. Каждый ход в любой момент может изменить всю игру, и настоящие мастера Match Masters, учитывают не только текущий счет игры, но и возможности, которые они создают для противника.

Имеется возможность подключиться через Facebook, чтобы бросить вызов друзьям и узнать, кто из вас настоящий мастер игры. Присутствует большое количество всевозможных бустеров, микшеров, предметов экипировки и других секретов, можно участвовать в турнирах и соревнованиях, а также зарабатывать трофеи, чтобы продвигаться, разблокировать новые студии и соревноваться с другими игроками из списка лидеров

Основные возможности Match Masters:

  • Многопользовательская игра-поединок в жанре 3-в-ряд в режиме реального времени.
  • Возможность играть с друзьями.
  • Огромное количество всевозможных бустеров, микшеров, предметов экипировки и других секретов, которые можно открыть.
  • Турниры и соревнования.
  • Возможность выигрывать трофеи, чтобы продвигаться, разблокировать новые студии и соревноваться с другими игроками из списка лидеров.
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