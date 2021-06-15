Match Masters для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.508 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Candivore
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|88,01 Мб
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Match Masters - играйте в реальном времени с людьми со всего мира в онлайн игре 3-в-ряд, и докажите свое мастерство в игре против других игроков.
Игроки по очереди совершают ходы на одной игровой доске, поэтому выбор, который они делают, влияет на других игроков. Каждый ход в любой момент может изменить всю игру, и настоящие мастера Match Masters, учитывают не только текущий счет игры, но и возможности, которые они создают для противника.
Имеется возможность подключиться через Facebook, чтобы бросить вызов друзьям и узнать, кто из вас настоящий мастер игры. Присутствует большое количество всевозможных бустеров, микшеров, предметов экипировки и других секретов, можно участвовать в турнирах и соревнованиях, а также зарабатывать трофеи, чтобы продвигаться, разблокировать новые студии и соревноваться с другими игроками из списка лидеров
Основные возможности Match Masters:
- Многопользовательская игра-поединок в жанре 3-в-ряд в режиме реального времени.
- Возможность играть с друзьями.
- Огромное количество всевозможных бустеров, микшеров, предметов экипировки и других секретов, которые можно открыть.
- Турниры и соревнования.
- Возможность выигрывать трофеи, чтобы продвигаться, разблокировать новые студии и соревноваться с другими игроками из списка лидеров.
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