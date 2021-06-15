Match Masters - играйте в реальном времени с людьми со всего мира в онлайн игре 3-в-ряд, и докажите свое мастерство в игре против других игроков.

Игроки по очереди совершают ходы на одной игровой доске, поэтому выбор, который они делают, влияет на других игроков. Каждый ход в любой момент может изменить всю игру, и настоящие мастера Match Masters, учитывают не только текущий счет игры, но и возможности, которые они создают для противника.

Имеется возможность подключиться через Facebook, чтобы бросить вызов друзьям и узнать, кто из вас настоящий мастер игры. Присутствует большое количество всевозможных бустеров, микшеров, предметов экипировки и других секретов, можно участвовать в турнирах и соревнованиях, а также зарабатывать трофеи, чтобы продвигаться, разблокировать новые студии и соревноваться с другими игроками из списка лидеров

Основные возможности Match Masters: