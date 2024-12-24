Tip Calculator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Flatiron Apps
|Категория:
|Финансовые
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.85 Мб
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Калькулятор чаевых – кроссплатформенное приложение для быстрой и удобной расчёта чаевых. Оно создано с учётом потребностей пользователей, предлагая элегантный интерфейс, простоту использования и гибкие настройки. Программа позволяет не только рассчитывать чаевые, но и делить счёт между участниками группы, что делает её идеальным инструментом для посещений кафе, ресторанов и других заведений.
Приложение отличается высокой скоростью работы и удобной навигацией. Оно не требует подключения к Интернету, полностью защищает вашу конфиденциальность и не содержит рекламы или встроенных покупок. Интерфейс выполнен в стиле Material You, что обеспечивает эстетичный внешний вид и комфортное использование, включая поддержку тёмной темы.
Основные возможности приложения Калькулятор чаевых:
- Расчёт чаевых на основе общей суммы счёта и указанного процента.
- Возможность делить счёт равномерно или произвольно между участниками группы.
- Удобный интерфейс с поддержкой современного дизайна Material You.
- Выбор красивых тем оформления, включая тёмный режим.
- Автоматическое обновление расчётов при вводе данных.
- Функция копирования или отправки результатов другим пользователям.
- Быстрые и плавные анимации для комфорта при использовании.
- Поддержка всех форматов валют.
- Настройка процента чаевых по умолчанию.
- Полная автономность: не требует подключения к Интернету.
- Высокая степень защиты данных: приложение не собирает личную информацию.
- Полное отсутствие рекламы, платного контента и навязанных разрешений.
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Admin
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