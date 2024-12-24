Калькулятор чаевых – кроссплатформенное приложение для быстрой и удобной расчёта чаевых. Оно создано с учётом потребностей пользователей, предлагая элегантный интерфейс, простоту использования и гибкие настройки. Программа позволяет не только рассчитывать чаевые, но и делить счёт между участниками группы, что делает её идеальным инструментом для посещений кафе, ресторанов и других заведений.

Приложение отличается высокой скоростью работы и удобной навигацией. Оно не требует подключения к Интернету, полностью защищает вашу конфиденциальность и не содержит рекламы или встроенных покупок. Интерфейс выполнен в стиле Material You, что обеспечивает эстетичный внешний вид и комфортное использование, включая поддержку тёмной темы.

Основные возможности приложения Калькулятор чаевых: