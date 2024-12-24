Tip Calculator для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Финансовые
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2.85 Мб
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Калькулятор чаевых – кроссплатформенное приложение для быстрой и удобной расчёта чаевых. Оно создано с учётом потребностей пользователей, предлагая элегантный интерфейс, простоту использования и гибкие настройки. Программа позволяет не только рассчитывать чаевые, но и делить счёт между участниками группы, что делает её идеальным инструментом для посещений кафе, ресторанов и других заведений.

Приложение отличается высокой скоростью работы и удобной навигацией. Оно не требует подключения к Интернету, полностью защищает вашу конфиденциальность и не содержит рекламы или встроенных покупок. Интерфейс выполнен в стиле Material You, что обеспечивает эстетичный внешний вид и комфортное использование, включая поддержку тёмной темы.

Основные возможности приложения Калькулятор чаевых:

  • Расчёт чаевых на основе общей суммы счёта и указанного процента.
  • Возможность делить счёт равномерно или произвольно между участниками группы.
  • Удобный интерфейс с поддержкой современного дизайна Material You.
  • Выбор красивых тем оформления, включая тёмный режим.
  • Автоматическое обновление расчётов при вводе данных.
  • Функция копирования или отправки результатов другим пользователям.
  • Быстрые и плавные анимации для комфорта при использовании.
  • Поддержка всех форматов валют.
  • Настройка процента чаевых по умолчанию.
  • Полная автономность: не требует подключения к Интернету.
  • Высокая степень защиты данных: приложение не собирает личную информацию.
  • Полное отсутствие рекламы, платного контента и навязанных разрешений.
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