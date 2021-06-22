Простые рецепты - сборник вкусных и простых рецептов на все случаи жизни. Представлены простые рецепты супов, овощные блюда, рецепты с мясом, птицей и рыбой, вкусные и простые гарниров, рецепты холодных и горячих закусок, овощных салатов, рыбные салаты, множество рецептов простой сладкой выпечки и простых десертов, рецепты напитков и многое другое.

Все рецепты представлены с пошаговой инструкцией приготовления и фото. Можно выбрать понравившиеся рецепты и сохранить их в Избранные. Также присутствует возможность составить план покупок продуктов для приготовления рецептов при походе в магазин.

Можно делиться своими собственными рецептами, а также оставлять оценки и свои отзывы другим рецептам. Не требует обязательного подключения к Интернету.

Ключевые особенности приложения Простые рецепты: