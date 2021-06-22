Простые рецепты для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
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Категория:Кулинария, напитки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:7,63 Мб
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Простые рецепты - сборник вкусных и простых рецептов на все случаи жизни. Представлены простые рецепты супов, овощные блюда, рецепты с мясом, птицей и рыбой, вкусные и простые гарниров, рецепты холодных и горячих закусок, овощных салатов, рыбные салаты, множество рецептов простой сладкой выпечки и простых десертов, рецепты напитков и многое другое.

Все рецепты представлены с пошаговой инструкцией приготовления и фото. Можно выбрать понравившиеся рецепты и сохранить их в Избранные. Также присутствует возможность составить план покупок продуктов для приготовления рецептов при походе в магазин.

Можно делиться своими собственными рецептами, а также оставлять оценки и свои отзывы другим рецептам. Не требует обязательного подключения к Интернету.

Ключевые особенности приложения Простые рецепты:

  • Все простые рецепты с фото и пошаговой инструкцией приготовления.
  • Рецепты разделены на категории для удобного использования.
  • Присутствует удобный поиск по названиям и по ингредиентам, который упрощает выбор рецептов.
  • Возможность выбирать понравившиеся рецепты и сохранять их в Избранные.
  • Возможность составлять план покупок продуктов для приготовления рецептов при походе в магазин.
  • Возможность делиться своими собственными рецептами, а также оставлять оценки и отзывы другим рецептам.
  • Встроенная таблица калорийности продуктов.
  • Работает без интернета.
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