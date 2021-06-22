Простые рецепты для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|DIL
|Категория:
|Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|7,63 Мб
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Простые рецепты - сборник вкусных и простых рецептов на все случаи жизни. Представлены простые рецепты супов, овощные блюда, рецепты с мясом, птицей и рыбой, вкусные и простые гарниров, рецепты холодных и горячих закусок, овощных салатов, рыбные салаты, множество рецептов простой сладкой выпечки и простых десертов, рецепты напитков и многое другое.
Все рецепты представлены с пошаговой инструкцией приготовления и фото. Можно выбрать понравившиеся рецепты и сохранить их в Избранные. Также присутствует возможность составить план покупок продуктов для приготовления рецептов при походе в магазин.
Можно делиться своими собственными рецептами, а также оставлять оценки и свои отзывы другим рецептам. Не требует обязательного подключения к Интернету.
Ключевые особенности приложения Простые рецепты:
- Все простые рецепты с фото и пошаговой инструкцией приготовления.
- Рецепты разделены на категории для удобного использования.
- Присутствует удобный поиск по названиям и по ингредиентам, который упрощает выбор рецептов.
- Возможность выбирать понравившиеся рецепты и сохранять их в Избранные.
- Возможность составлять план покупок продуктов для приготовления рецептов при походе в магазин.
- Возможность делиться своими собственными рецептами, а также оставлять оценки и отзывы другим рецептам.
- Встроенная таблица калорийности продуктов.
- Работает без интернета.
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