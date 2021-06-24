StepsApp Шагомер для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:26,57 Мб
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StepsApp Шагомер - удобный в использовании счетчик шагов для ходьбы и бега. Присутствует возможность быстрого просмотра данных о пройденных за день шагах, дистанции, времени и сожженных калориях, графики с данными за неделю, месяц и год, уведомления, недельные отчеты, отслеживание целей и пр. Кроме этого можно делиться достижениями в социальных сетях непосредственно из StepsApp.

Основные возможности StepsApp Шагомер:

  • Автоматический подсчет шагов.
  • Счетчик калорий.
  • Виджет «Сегодня».
  • Замечательные графики и анимация.
  • Сожженные калории.
  • Подключиться с помощью Google Fit.
  • Функциональный просмотр статистики на месяц и год.
  • 6 приятных цветов.
  • Уведомления.
  • Функция публикации сообщений в социальных сетях.
  • Не требуется никакого дополнительного оборудования.
  • Шагомер.
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Отзывы о программе StepsApp Шагомер

Admin

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