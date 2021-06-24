StepsApp Шагомер - удобный в использовании счетчик шагов для ходьбы и бега. Присутствует возможность быстрого просмотра данных о пройденных за день шагах, дистанции, времени и сожженных калориях, графики с данными за неделю, месяц и год, уведомления, недельные отчеты, отслеживание целей и пр. Кроме этого можно делиться достижениями в социальных сетях непосредственно из StepsApp.

Основные возможности StepsApp Шагомер: