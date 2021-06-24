StepsApp Шагомер для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|StepsApp
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|26,57 Мб
|СКАЧАТЬ
StepsApp Шагомер - удобный в использовании счетчик шагов для ходьбы и бега. Присутствует возможность быстрого просмотра данных о пройденных за день шагах, дистанции, времени и сожженных калориях, графики с данными за неделю, месяц и год, уведомления, недельные отчеты, отслеживание целей и пр. Кроме этого можно делиться достижениями в социальных сетях непосредственно из StepsApp.
Основные возможности StepsApp Шагомер:
- Автоматический подсчет шагов.
- Счетчик калорий.
- Виджет «Сегодня».
- Замечательные графики и анимация.
- Сожженные калории.
- Подключиться с помощью Google Fit.
- Функциональный просмотр статистики на месяц и год.
- 6 приятных цветов.
- Уведомления.
- Функция публикации сообщений в социальных сетях.
- Не требуется никакого дополнительного оборудования.
- Шагомер.
Звуки дождя 3.5.3.RC-GP-Free(63)
Расслабляющее Android-приложение, которое включает в себя тщательно отобранные звуки разных...
Сон малышей - белый шум 1.7.8.RC-Android-Free
Бесплатное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое станет...
Реально ли подтянуться 100 раз? Данное приложение предлагает уникальный алгоритм,...
Дневник артериального давления 1.4.0
Полезный инструмент для отслеживания состояния своего здоровья, с помощью которого можно...
Тренировки для любого уровня подготовки, позволяющие укрепить мышцы пресса. В приложении...
Movesum - мотивирующее мобильное приложение для Android, с помощью которого можно узнать сколько...
Отзывы о программе StepsApp Шагомер
Admin
Отзывов о программе StepsApp Шагомер 3.8.9 пока нет, можете добавить...