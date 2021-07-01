Диктофон - приложение для записи аудио и голосовых заметок, разговоров, музыки и песен в высоком качестве. Он прекрасно подойдет всем, а особенно студентам, журналистам и музыкантам. Диктофон также поддерживает внешний Bluetooth-микрофон. К любой части записи можно легко добавить теги.

Качество записи диктофона ограничено качеством микрофона устройства. Приложение полностью совместимо с устройствами Android Wear.

Основные функции программы Диктофон: