Диктофон для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.5.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Smart Mobile Tools
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|10,96 Мб
|СКАЧАТЬ
Диктофон - приложение для записи аудио и голосовых заметок, разговоров, музыки и песен в высоком качестве. Он прекрасно подойдет всем, а особенно студентам, журналистам и музыкантам. Диктофон также поддерживает внешний Bluetooth-микрофон. К любой части записи можно легко добавить теги.
Качество записи диктофона ограничено качеством микрофона устройства. Приложение полностью совместимо с устройствами Android Wear.
Основные функции программы Диктофон:
- Поддерживаемые форматы: MP3, AAC (M4A), Wave.
- Поддержка Android Wear.
- Плавное воспроизведение.
- Передача голосовых заметок через Wi-Fi.
- Вывод контента с Google Диска.
- Экспорт и импорт из Google Диска и DropBox.
- Запись через Bluetooth в HD-качестве.
- Поддержка ярлыков приложений Android.
- Поддержка записи в стерео.
- Запись в фоновом режиме.
- Интеграция с виджетом.
- Пропуск тишины, снижение усиления, подавление эха.
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