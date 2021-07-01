Диктофон для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.5.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:10,96 Мб
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Диктофон - приложение для записи аудио и голосовых заметок, разговоров, музыки и песен в высоком качестве. Он прекрасно подойдет всем, а особенно студентам, журналистам и музыкантам. Диктофон также поддерживает внешний Bluetooth-микрофон. К любой части записи можно легко добавить теги.

Качество записи диктофона ограничено качеством микрофона устройства. Приложение полностью совместимо с устройствами Android Wear.

Основные функции программы Диктофон:

  • Поддерживаемые форматы: MP3, AAC (M4A), Wave.
  • Поддержка Android Wear.
  • Плавное воспроизведение.
  • Передача голосовых заметок через Wi-Fi.
  • Вывод контента с Google Диска.
  • Экспорт и импорт из Google Диска и DropBox.
  • Запись через Bluetooth в HD-качестве.
  • Поддержка ярлыков приложений Android.
  • Поддержка записи в стерео.
  • Запись в фоновом режиме.
  • Интеграция с виджетом.
  • Пропуск тишины, снижение усиления, подавление эха.
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