Отзывы о программе Google Family Link

Данил Не Качайте приложение если общение с детьми дорого. Оно убивает детей они с вами ругаются и обижаются. Вы думаете что это они виноваты но нет это вы виноваты сами. Что это установили

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Лилия Дерьмо полное.тупая плохо управляемая программа.последний раз предлагаемие програми скачиваю на планшет.установить безплатно,а за удаление наверное прийдеться платить.разработчики молодець,учить для про бесплатний сир в мишеловке...

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Виталий не могу создать аккаунт ребенку, это приложение просто не скачивается на телефоне ребенка. и нигде не могу найти решение проблемы 0 из 10

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Александр Столкнулись с данной программой family link,полный отстой,у ребенка перестал работать интернет!!!У младшего бюджетный телефон:удалили его аккаунт,но данная программа не давала возможность в регистрации плей маркет так как распознавала его телефон,пришлось сбросить все настройки телефона,и fly power plus 2.

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