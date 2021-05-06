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Google Family Link для Android

Описание
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Оценка: 2.11/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.75.0.D.365854744 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 352 | Статистика
Размер:31,4 Мб
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Google Family Link скриншот № 1
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Google Family Link - приложение для родительского контроля от компании Google, благодаря которому можно полностью контролировать, как ваш ребенок использует свое мобильное устройство. Используя данное приложение можно создать для ребенка аккаунт с доступом к большинству сервисов Google и задать для него основные правила.

Ключевые возможности:

  • Отслеживание действий. Получайте отчеты о том, какие приложения он открывает чаще других и сколько времени в них проводит.
  • Управление приложениями.
  • Установка полезных приложений из предложенного списка рекомендованного контента, составленного преподавателями (список рекомендованного контента доступен только на устройствах Android в США и предназначен для родителей детей определенного возраста.).
  • Контроль времени использования.
  • Установка ограничений использования устройства в течение дня и ночи.
  • Блокировка устройства.
  • Отслеживание местоположения устройства (если оно включено, недавно использовалось и подключено к Интернету).
  • Контроль покупок и скачиваний приложений из Play Маркета.
Что нового в Google Family Link 1.75.0.D.365854744?
  • Новые функции: укажите приложения, которые можно использовать всегда. Они доступны ребенку, даже когда достигнуто дневное ограничение или ограничение на время использования устройства. Также вы можете посмотреть состояние батареи телефона Android вашего ребенка.
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Отзывы о программе Google Family Link

Данил про Google Family Link 1.67.0.V.334643035 [08-02-2021]

Не Качайте приложение если общение с детьми дорого. Оно убивает детей они с вами ругаются и обижаются. Вы думаете что это они виноваты но нет это вы виноваты сами. Что это установили
1 | 1 | Ответить

Лилия про Google Family Link 1.32.0.J.228968064 для Android [11-07-2020]

Дерьмо полное.тупая плохо управляемая программа.последний раз предлагаемие програми скачиваю на планшет.установить безплатно,а за удаление наверное прийдеться платить.разработчики молодець,учить для про бесплатний сир в мишеловке...
| 2 | Ответить

Виталий про Google Family Link 1.32.0.J.228968064 для Android [25-08-2019]

не могу создать аккаунт ребенку, это приложение просто не скачивается на телефоне ребенка. и нигде не могу найти решение проблемы 0 из 10
2 | 3 | Ответить

Александр про Google Family Link 1.32.0.J.228968064 для Android [11-08-2019]

Столкнулись с данной программой family link,полный отстой,у ребенка перестал работать интернет!!!У младшего бюджетный телефон:удалили его аккаунт,но данная программа не давала возможность в регистрации плей маркет так как распознавала его телефон,пришлось сбросить все настройки телефона,и fly power plus 2.
2 | 2 | Ответить

Diana про Google Family Link 1.32.0.J.228968064 для Android [05-04-2019]

что нужно делать, если не знаем родителцкий код
4 | 4 | Ответить

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