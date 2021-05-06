Google Family Link для Android
|Оценка:
|2.11/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.75.0.D.365854744 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 352 | Статистика
|Размер:
|31,4 Мб
|СКАЧАТЬ
Google Family Link - приложение для родительского контроля от компании Google, благодаря которому можно полностью контролировать, как ваш ребенок использует свое мобильное устройство. Используя данное приложение можно создать для ребенка аккаунт с доступом к большинству сервисов Google и задать для него основные правила.
Ключевые возможности:
- Отслеживание действий. Получайте отчеты о том, какие приложения он открывает чаще других и сколько времени в них проводит.
- Управление приложениями.
- Установка полезных приложений из предложенного списка рекомендованного контента, составленного преподавателями (список рекомендованного контента доступен только на устройствах Android в США и предназначен для родителей детей определенного возраста.).
- Контроль времени использования.
- Установка ограничений использования устройства в течение дня и ночи.
- Блокировка устройства.
- Отслеживание местоположения устройства (если оно включено, недавно использовалось и подключено к Интернету).
- Контроль покупок и скачиваний приложений из Play Маркета.
- Новые функции: укажите приложения, которые можно использовать всегда. Они доступны ребенку, даже когда достигнуто дневное ограничение или ограничение на время использования устройства. Также вы можете посмотреть состояние батареи телефона Android вашего ребенка.
Удобный мобильный VPN-клиент, предназначенный для анонимного серфинга в сети Интернет и...
Говорящая батарея – теперь не нужно включать экран смартфона что бы узнать уровень...
Microsoft Authenticator 6.2003.1704
Просте в использовании приложение от компании Microsoft, которое предлагает пользователям...
Удобный инструмент для безопасности, использующий надежное шифрование соединения, через...
DuckDuckGo Privacy Browser 5.59.1
Бесплатное приложение для Android, девизом которого служит максимум конфиденциальности,...
Просматривайте веб-страницы безопасно и анонимно и где-угодно. Приложение повышает...
Отзывы о программе Google Family Link
Данил про Google Family Link 1.67.0.V.334643035 [08-02-2021]
Не Качайте приложение если общение с детьми дорого. Оно убивает детей они с вами ругаются и обижаются. Вы думаете что это они виноваты но нет это вы виноваты сами. Что это установили
1 | 1 | Ответить
Лилия про Google Family Link 1.32.0.J.228968064 для Android [11-07-2020]
Дерьмо полное.тупая плохо управляемая программа.последний раз предлагаемие програми скачиваю на планшет.установить безплатно,а за удаление наверное прийдеться платить.разработчики молодець,учить для про бесплатний сир в мишеловке...
| 2 | Ответить
Виталий про Google Family Link 1.32.0.J.228968064 для Android [25-08-2019]
не могу создать аккаунт ребенку, это приложение просто не скачивается на телефоне ребенка. и нигде не могу найти решение проблемы 0 из 10
2 | 3 | Ответить
Александр про Google Family Link 1.32.0.J.228968064 для Android [11-08-2019]
Столкнулись с данной программой family link,полный отстой,у ребенка перестал работать интернет!!!У младшего бюджетный телефон:удалили его аккаунт,но данная программа не давала возможность в регистрации плей маркет так как распознавала его телефон,пришлось сбросить все настройки телефона,и fly power plus 2.
2 | 2 | Ответить
Diana про Google Family Link 1.32.0.J.228968064 для Android [05-04-2019]
что нужно делать, если не знаем родителцкий код
4 | 4 | Ответить