MEGA - приложение, которое предоставляет зашифрованные, контролируемые пользователем облачное хранилище и чат в обычных веб-браузерах, а также специальных приложениях для мобильных устройств. Причем все данные шифруют и расшифровывают только устройства пользователя, что позволяет быть спокойным за свои персональные данные.

Присутствует возможность загружать файлы со смартфона или планшета, а также искать, хранить, скачивать, транслировать, просматривать, раздавать, переименовывать или удалять когда угодно, с любого устройства, где угодно. Делитесь папками со своими контактами и следите за изменениями в реальном времени.

Защищённый сквозным пользовательским шифрованием видеочат MEGA обеспечивает максимальную приватность и доступен в браузере. История чата доступна на нескольких устройствах. Пользователи также могут легко добавлять файлы в чат из своего облачного диска MEGA.

Ключевые особенности MEGA: