MEGA для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.6 (384) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mega Ltd
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|94,31 Мб
|СКАЧАТЬ
MEGA - приложение, которое предоставляет зашифрованные, контролируемые пользователем облачное хранилище и чат в обычных веб-браузерах, а также специальных приложениях для мобильных устройств. Причем все данные шифруют и расшифровывают только устройства пользователя, что позволяет быть спокойным за свои персональные данные.
Присутствует возможность загружать файлы со смартфона или планшета, а также искать, хранить, скачивать, транслировать, просматривать, раздавать, переименовывать или удалять когда угодно, с любого устройства, где угодно. Делитесь папками со своими контактами и следите за изменениями в реальном времени.
Защищённый сквозным пользовательским шифрованием видеочат MEGA обеспечивает максимальную приватность и доступен в браузере. История чата доступна на нескольких устройствах. Пользователи также могут легко добавлять файлы в чат из своего облачного диска MEGA.
Ключевые особенности MEGA:
- Зашифрованные, контролируемые пользователем облачное хранилище и чат.
- Все данные шифруют и расшифровывают только устройства пользователя.
- Присутствует возможность загружать файлы со смартфона или планшета, а также искать, хранить, скачивать, транслировать, просматривать, раздавать, переименовывать или удалять.
- Защищённый сквозным пользовательским шифрованием видеочат.
- История чата доступна на нескольких устройствах.
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Отзывы о программе MEGA
Admin
Отзывов о программе MEGA 4.1.6 (384) пока нет, можете добавить...