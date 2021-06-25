MEGA для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.6 (384) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:94,31 Мб
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MEGA - приложение, которое предоставляет зашифрованные, контролируемые пользователем облачное хранилище и чат в обычных веб-браузерах, а также специальных приложениях для мобильных устройств. Причем все данные шифруют и расшифровывают только устройства пользователя, что позволяет быть спокойным за свои персональные данные.

Присутствует возможность загружать файлы со смартфона или планшета, а также искать, хранить, скачивать, транслировать, просматривать, раздавать, переименовывать или удалять когда угодно, с любого устройства, где угодно. Делитесь папками со своими контактами и следите за изменениями в реальном времени.

Защищённый сквозным пользовательским шифрованием видеочат MEGA обеспечивает максимальную приватность и доступен в браузере. История чата доступна на нескольких устройствах. Пользователи также могут легко добавлять файлы в чат из своего облачного диска MEGA.

Ключевые особенности MEGA:

  • Зашифрованные, контролируемые пользователем облачное хранилище и чат.
  • Все данные шифруют и расшифровывают только устройства пользователя.
  • Присутствует возможность загружать файлы со смартфона или планшета, а также искать, хранить, скачивать, транслировать, просматривать, раздавать, переименовывать или удалять.
  • Защищённый сквозным пользовательским шифрованием видеочат.
  • История чата доступна на нескольких устройствах.
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Отзывы о программе MEGA

Admin

Отзывов о программе MEGA 4.1.6 (384) пока нет, можете добавить...

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