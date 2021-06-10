Adblocker Browser для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|80.0.2016123380 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Adblock – Rocketshield Browser Technology Limited
|Категории:
|Браузеры - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|104,85 Мб
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Adblocker Browser - браузер со встроенным блокировщиком рекламы, благодаря которому можно просматривать веб-страницы без рекламных банеров и всплывающих окон, и видеть только ту информацию, которая действительно имеет для вас значение. Приложение блокирует рекламу, баннера, видеорекламу и поп-апы (всплывающие окна), а также предотвращает отслеживание рекламодателями вашей активности и экономит заряд батареи, а также трафик мобильных данных.
Ключевые особенности Adblocker Browser:
- Супербыстрый браузер с блокировщиком рекламы.
- Adblock блокирует назойливую рекламу всех видов (баннеры, поп-апы, всплывающие окна, видеорекламу).
- Блокирует рекламные Cookie третьих лиц.
- Предупреждает о наличии вредоносного и рекламного ПО.
- Экономит заряд батареи и трафик данных благодаря технологии adblock.
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