Adblocker Browser - браузер со встроенным блокировщиком рекламы, благодаря которому можно просматривать веб-страницы без рекламных банеров и всплывающих окон, и видеть только ту информацию, которая действительно имеет для вас значение. Приложение блокирует рекламу, баннера, видеорекламу и поп-апы (всплывающие окна), а также предотвращает отслеживание рекламодателями вашей активности и экономит заряд батареи, а также трафик мобильных данных.

Ключевые особенности Adblocker Browser: