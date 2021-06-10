Adblocker Browser для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:80.0.2016123380 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Браузеры - другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:104,85 Мб
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Adblocker Browser - браузер со встроенным блокировщиком рекламы, благодаря которому можно просматривать веб-страницы без рекламных банеров и всплывающих окон, и видеть только ту информацию, которая действительно имеет для вас значение. Приложение блокирует рекламу, баннера, видеорекламу и поп-апы (всплывающие окна), а также предотвращает отслеживание рекламодателями вашей активности и экономит заряд батареи, а также трафик мобильных данных.

Ключевые особенности Adblocker Browser:

  • Супербыстрый браузер с блокировщиком рекламы.
  • Adblock блокирует назойливую рекламу всех видов (баннеры, поп-апы, всплывающие окна, видеорекламу).
  • Блокирует рекламные Cookie третьих лиц.
  • Предупреждает о наличии вредоносного и рекламного ПО.
  • Экономит заряд батареи и трафик данных благодаря технологии adblock.
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Отзывы о программе Adblocker Browser

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