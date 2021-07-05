Scanner Free для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:82,58 Мб
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Scanner Free - небольшое приложение для сканирования, которое превращает устройство Android в портативный сканер документов и сканирует как изображения, так и PDF-файлы. С помощью этого приложения вы можете сканировать документы, фотографии, квитанции, отчеты или что угодно.

Сканы сохраняются на вашем устройстве в виде изображений или PDF-файлов. При желании ими можно поделиться по электронной почте, Wi-Fi, а также Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive или Box.

Основные возможности Scanner Free:

  • Сканирование в цвете, оттенки серого или черно-белое.
  • Автоматическое определение края страницы документа.
  • Несколько уровней контрастности для четких монохромных текстов.
  • Установка размеров страницы для PDF (Letter, Legal, A4 и другие).
  • Миниатюра или список просмотра, сортировка сканов по дате или названию.
  • Быстрый поиск по названию документа.
  • Защита документов с помощью пароля.
  • Работает на телефоне и планшете.
  • Редактор документов (PRO-версия).
  • Файловый менеджер (PRO-версия).
  • Инструменты для обмена документами (PRO-версия).
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