Scanner Free для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Free Apps & Tools Studio
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|82,58 Мб
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Scanner Free - небольшое приложение для сканирования, которое превращает устройство Android в портативный сканер документов и сканирует как изображения, так и PDF-файлы. С помощью этого приложения вы можете сканировать документы, фотографии, квитанции, отчеты или что угодно.
Сканы сохраняются на вашем устройстве в виде изображений или PDF-файлов. При желании ими можно поделиться по электронной почте, Wi-Fi, а также Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive или Box.
Основные возможности Scanner Free:
- Сканирование в цвете, оттенки серого или черно-белое.
- Автоматическое определение края страницы документа.
- Несколько уровней контрастности для четких монохромных текстов.
- Установка размеров страницы для PDF (Letter, Legal, A4 и другие).
- Миниатюра или список просмотра, сортировка сканов по дате или названию.
- Быстрый поиск по названию документа.
- Защита документов с помощью пароля.
- Работает на телефоне и планшете.
- Редактор документов (PRO-версия).
- Файловый менеджер (PRO-версия).
- Инструменты для обмена документами (PRO-версия).
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Admin
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