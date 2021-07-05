Scanner Free - небольшое приложение для сканирования, которое превращает устройство Android в портативный сканер документов и сканирует как изображения, так и PDF-файлы. С помощью этого приложения вы можете сканировать документы, фотографии, квитанции, отчеты или что угодно.

Сканы сохраняются на вашем устройстве в виде изображений или PDF-файлов. При желании ими можно поделиться по электронной почте, Wi-Fi, а также Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive или Box.

Основные возможности Scanner Free: