Шагомер для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:p8.7.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Здоровье
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Размер:38,38 Мб
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Шагомер - счётчик шагов и калорий для здоровья, который позволяет синхронизировать данные о пройденных шагах и потраченных калориях с приложением MyFitnessPal. Встроенный шагомер считает ваши шаги в течение всего дня, пока ваш телефон находится при вас — в руке, в кармане, в куртке, на специальном спортивном ремне на предплечье или в сумке.

Приложение записывает количество шагов, потраченных калорий и активного времени, потраченного на бег или ходьбу, позволяет использовать GPS для записи маршрутов ваших пробежек, прогулок и поездок на велосипеде, а также отлично подходит для совместного использования с Quantified Self.

Ключевые особенности программы:

  • Самый простой в использовании шагомер для любого телефона.
  • Точное отслеживание уровня активности и подсчет шагов.
  • Отслеживание веса и ИМТ, анализ результатов, полученных на протяжении определенного времени, чтобы проследить взаимосвязь между уровнем активности и другими данными.
  • Привлекательные графики с данными о количестве пройденных шагов, сожженных калориях и весе.
  • Автосинхронизация количества пройденных шагов с учетной записью MyFitnessPal.
  • Отслеживание активности является прекрасным дополнением к любой диете.
  • Возможность создавать группы любителей ходьбы, включать в них родных и друзей и сравнивать ваши ежедневные результаты по количеству шагов в режиме реального времени.
  • Возможность общаться с друзьями, которые хотят сбросить вес или привести себя в форму, и обсуждать свой прогресс.
  • Простые инструменты, позволяющие формировать здоровые привычки на каждый день в одно касание экрана.
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