Шагомер для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|p8.7.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Pacer Health
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38,38 Мб
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Шагомер - счётчик шагов и калорий для здоровья, который позволяет синхронизировать данные о пройденных шагах и потраченных калориях с приложением MyFitnessPal. Встроенный шагомер считает ваши шаги в течение всего дня, пока ваш телефон находится при вас — в руке, в кармане, в куртке, на специальном спортивном ремне на предплечье или в сумке.
Приложение записывает количество шагов, потраченных калорий и активного времени, потраченного на бег или ходьбу, позволяет использовать GPS для записи маршрутов ваших пробежек, прогулок и поездок на велосипеде, а также отлично подходит для совместного использования с Quantified Self.
Ключевые особенности программы:
- Самый простой в использовании шагомер для любого телефона.
- Точное отслеживание уровня активности и подсчет шагов.
- Отслеживание веса и ИМТ, анализ результатов, полученных на протяжении определенного времени, чтобы проследить взаимосвязь между уровнем активности и другими данными.
- Привлекательные графики с данными о количестве пройденных шагов, сожженных калориях и весе.
- Автосинхронизация количества пройденных шагов с учетной записью MyFitnessPal.
- Отслеживание активности является прекрасным дополнением к любой диете.
- Возможность создавать группы любителей ходьбы, включать в них родных и друзей и сравнивать ваши ежедневные результаты по количеству шагов в режиме реального времени.
- Возможность общаться с друзьями, которые хотят сбросить вес или привести себя в форму, и обсуждать свой прогресс.
- Простые инструменты, позволяющие формировать здоровые привычки на каждый день в одно касание экрана.
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Admin
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