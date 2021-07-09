Шагомер - счётчик шагов и калорий для здоровья, который позволяет синхронизировать данные о пройденных шагах и потраченных калориях с приложением MyFitnessPal. Встроенный шагомер считает ваши шаги в течение всего дня, пока ваш телефон находится при вас — в руке, в кармане, в куртке, на специальном спортивном ремне на предплечье или в сумке.

Приложение записывает количество шагов, потраченных калорий и активного времени, потраченного на бег или ходьбу, позволяет использовать GPS для записи маршрутов ваших пробежек, прогулок и поездок на велосипеде, а также отлично подходит для совместного использования с Quantified Self.

Ключевые особенности программы: