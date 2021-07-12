Линейка: Smart Ruler для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Smart Tools co.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 11 | Статистика
|Размер:
|4,44 Мб
|СКАЧАТЬ
Линейка: Smart Ruler - бесплатное приложение, которое предназначено для измерения длины небольших объектов, используя касания. Пользоваться программой очень просто - необходимо поместить объект на экране вашего устройства, установив его в левой части экрана, а затем прикоснитесь к экрану и измерьте длину.
Основные возможности программы Линейка: Smart Ruler:
- Мультитач.
- Несколько единиц измерения (метр, дюйм).
- Возможность изменить цвет фона.
- Интерфейс в стиле Material Design.
- Отсутствует реклама (Pro-версия).
- Режим штангенциркуля (Pro-версия).
- Архитектурный и инженерный масштабы (Pro-версия).
- Расширение Линейки (Pro-версия).
- Угломер, Уровень, Резьбомер (Pro-версия).
Примечание! Приложение откалибровано на многих устройствах Android. Если измерение неточно, можно ввести фактическую ширину в меню [Калибровка].
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