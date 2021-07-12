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Линейка: Smart Ruler для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 11 | Статистика
Размер:4,44 Мб
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Линейка: Smart Ruler скриншот № 2
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Линейка: Smart Ruler скриншот № 4

Линейка: Smart Ruler - бесплатное приложение, которое предназначено для измерения длины небольших объектов, используя касания. Пользоваться программой очень просто - необходимо поместить объект на экране вашего устройства, установив его в левой части экрана, а затем прикоснитесь к экрану и измерьте длину.

Основные возможности программы Линейка: Smart Ruler:

  • Мультитач.
  • Несколько единиц измерения (метр, дюйм).
  • Возможность изменить цвет фона.
  • Интерфейс в стиле Material Design.
  • Отсутствует реклама (Pro-версия).
  • Режим штангенциркуля (Pro-версия).
  • Архитектурный и инженерный масштабы (Pro-версия).
  • Расширение Линейки (Pro-версия).
  • Угломер, Уровень, Резьбомер (Pro-версия).

Примечание! Приложение откалибровано на многих устройствах Android. Если измерение неточно, можно ввести фактическую ширину в меню [Калибровка].

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