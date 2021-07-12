Линейка: Smart Ruler - бесплатное приложение, которое предназначено для измерения длины небольших объектов, используя касания. Пользоваться программой очень просто - необходимо поместить объект на экране вашего устройства, установив его в левой части экрана, а затем прикоснитесь к экрану и измерьте длину.

Основные возможности программы Линейка: Smart Ruler:

Мультитач.

Несколько единиц измерения (метр, дюйм).

Возможность изменить цвет фона.

Интерфейс в стиле Material Design.

Отсутствует реклама (Pro-версия).

Режим штангенциркуля (Pro-версия).

Архитектурный и инженерный масштабы (Pro-версия).

Расширение Линейки (Pro-версия).

Угломер, Уровень, Резьбомер (Pro-версия).

Примечание! Приложение откалибровано на многих устройствах Android. Если измерение неточно, можно ввести фактическую ширину в меню [Калибровка].